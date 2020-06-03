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Обед в детском саду, архивное фото

Примэрия Кишинева усовершенствует концепцию питания в детсадах и школах

© Sputnik / Владимир Песня
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200603/30468546/primeriya-kishineva-usovershenstvuet-kontseptsiyu-pitaniya-v-detsadakh-i-shkolakh.html

Муниципальные власти решили всерьез заняться проблемами рациона в образовательных учреждениях столицы. В рамках новой концепции предусмотрено закупку продуктов питания передать от образовательных учреждений подрядчикам.

КИШИНЕВ, 3 июн - Sputnik. Муниципальная комиссия проверит, как питаются дети в столичных школах и детских садах. Примар (мэр) Кишинева Ион Чебан заявил, что результаты мониторинга и меры для решения выявленных проблем будут представлены в течение 3 месяцев.

Детский дом
© Sputnik / Konstantin Chalabov
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Градоначальник напомнил о том, что в настоящее время примэрия совершенствует новую концепцию пищевого довольствия в образовательных учреждениях столицы. Она предусматривает пересмотр и модернизацию существующей системы, а также аутсорсинг (передача стороннему подрядчику, профессионально специализирующемуся на оказании таких услуг) процедур по закупке продуктов питания.

В настоящее время Счетная палата проводит аудит 5 комбинатов общественного питания для школьников.

"Я хочу увидеть, как обстоят дела в этой области, и понять, что мы можем сделать для улучшения питания дошкольников и школьников, потому что это здоровье наших детей", - отметил Чебан.

Также глава столицы подчеркнул, что образовательные учреждения должны заниматься обучением детей, а не государственными закупками в сфере питания.

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