Примэрия Кишинева усовершенствует концепцию питания в детсадах и школах

КИШИНЕВ, 3 июн - Sputnik. Муниципальная комиссия проверит, как питаются дети в столичных школах и детских садах. Примар (мэр) Кишинева Ион Чебан заявил, что результаты мониторинга и меры для решения выявленных проблем будут представлены в течение 3 месяцев.
В настоящее время Счетная палата проводит аудит 5 комбинатов общественного питания для школьников.
"Я хочу увидеть, как обстоят дела в этой области, и понять, что мы можем сделать для улучшения питания дошкольников и школьников, потому что это здоровье наших детей", - отметил Чебан.
Также глава столицы подчеркнул, что образовательные учреждения должны заниматься обучением детей, а не государственными закупками в сфере питания.
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