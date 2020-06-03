Молдавский премьер встал на защиту медицинской системы страны

КИШИНЕВ, 3 июн – Sputnik. Безответственность граждан, политиков в частности, может привести к коллапсу медицинской системы. Об этом заявил молдавский премьер Ион Кику на заседании правительства в среду.

"Напомню о протестах тех, кто требовал возобновить работу Центрального рынка. В первую очередь были представители DA. Не буду называть имена. А сегодня вице-председатель парламента (от DA – ред.) необоснованно обвинил медицинскую систему в фальсификации анализов", - сказал Кику.

Он обратился к руководству Минздрава выступить с реакцией на заявление вице-председателя парламента. Кроме того, по мнению Кику, нужно оповестить и правоохранительные органы по поводу заявления вице-спикера.

К слову, только в среду, 3 июня, в Молдове подтвердилось еще 247 случаев инфицирования коронавирусом нового типа. Глава правительства на том же заседании кабмина заявил о возможности опять приостановить работу Центрального рынка в Кишиневе, если администрация этой торговой площадки не предпримет необходимое для обеспечения мер по предотвращения распространения COVID-19.

Утром в среду член платформы DA, вице-председатель законодательного органа Александр Слусарь заявил, что сотрудник его фракции прошел повторный текст на COVID-19, который оказался отрицательным, тогда как первые результаты так и не дошли до человека. Слусарь указал на необходимость начать Минздраву внутреннее расследование по этому случаю. По его мнению, медсистему используют для блокирования работы парламента.

Национальное агентство общественного здоровья отреагировало на заявление законодателя.

"Настойчивость некоторых общественных деятелей, в частности некоторых депутатов, выдвигать необоснованные обвинения против системы общественного здравоохранения, привлекать ее к ложным спекуляциям и использовать текущую ситуацию с инфекцией COVID-19 только для того, чтобы сделать пиар и ввести в заблуждение общественность, только сбивает с толку население и специалистов, которые прилагают колоссальные усилия в борьбе с этой пандемией, и обеспечивают функциональность участвующих учреждений", - отметили в агентстве.

Касательно информации, опубликованной в социальных сетях Слусарем, в НАОЗ заявили, что анализ теста на COVID-19 не проводился в лаборатории агентства.

"Тест проводился в частной лаборатории. Лаборатория НАОЗ не несет ответственности за результаты тестов, которые не вписываются в критерии определения. В то же время считаем, что независимо от результата теста, человек, который контактировал с лицом с подозрением или подтвержденным COVID-19, должен оставаться изолированным в течение 14 дней", - отметили в структуре.

Там также добавили, что расшифровка результатов анализов выполняется только специалистом, в соответствии с клиническими симптомами, эпидемиологической ситуацией и критериям тестирования.

Напомним, что у двоих депутатов молдавского парламента подтвердился коронавирус нового типа. Речь идет о демократе Евгении Никифорчуке и социалисте Владимире Миздренко. Кроме того вирус выявили и у нескольких сотрудников аппарата законодательного органа.

Спикер парламента Зинаида Гречаная обязала всех парламентариев самоизолироваться до тех пор, пока народные избранники не предоставят негативные результаты тестов на COVID-19. Диагностику депутаты должны провести за собственный счет.

В Молдове действует чрезвычайное положение в области здравоохранения. ЧП, предварительно, продлится до конца июня.

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