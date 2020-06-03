Додон рассказал, что рассчитывает обсудить с Путиным во время визита в Москву

Молдавский президент отправляется с визитом в Россию для того, чтобы принять участие в мероприятиях, приуроченных к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

КИШИНЕВ, 3 июн – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон в радиостудии Sputnik Молдова рассказал о том, какие темы рассчитывает обсудить с лидером России Владимиром Путиным во время своего визита в Москву. В столице России глава республики примет участие в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

"Уже обозначены три вопроса, по которым мы уже начали дискуссии. Первый - кредит. Второе - авторизации на международный транспорт. Третье – продление преференций на экспорт без пошлин после 1 июля. По всем трем очень важным вопросам, которые затрагивают экономику Республики Молдова, мы уже начали дискуссии", - сказал Додон.

По его словам, молдавский премьер направил письмо правительству России по вопросу кредита. "Эти деньги предусмотрены в бюджете Российской Федерации. Теперь нам предстоит посмотреть, готовы ли они выделить их. Я не думаю, что надо пересматривать многие вещи. Сумма ясна, процент ясен. Уже многие представители оппозиции признают, что условия хорошие. Сейчас надо посмотреть, готова ли российская сторона снова подписать соглашение. Я понимаю российскую сторону, которая задается вопросами. Главный из них – если мы подпишем, не окажемся ли мы в той же ситуации", - отметил Додон.

В России массовые торжественные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, были отложены в связи с пандемией. Российский лидер Владимир Путин предложил провести парад Победы 24 июня, а марш "Бессмертного полка" - 26 июля.

"В параде в Москве примут участие 75 наших военных. Все расходы на поездку контингента солдат, в том числе - авиаперелет будут за счет российской стороны", - отметил Додон.

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