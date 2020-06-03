Водительские права можно будет восстановить без медицинской справки

В случае утери, кражи или повреждения водительского удостоверения, а также изменения имени его обладателя, документ можно будет восстановить без предоставления медицинской справки. Соответствующие поправки утвердило правительство в среду.

КИШИНЕВ, 3 июн - Sputnik. Кабмин одобрил изменения к "Положению о водительском удостоверении, организации и проведении экзамена на получение водительского удостоверения и условиях допуска к дорожному движению".

Теперь для восстановления прав на управление автомобилем, выданных компетентными органами Молдовы, больше не потребуется медицинская справка (форма №083/e).

Таким образом, власти намереваются упростить и ускорить процедуру восстановления водительского удостоверения в случае его утери и тем самым улучшить доступ населения к госуслугам в данной области.

Согласно заявлениям Минздрава, введенное правило не окажет негативного влияния на безопасность дорожного движения, поскольку в новые права будут внесены данные из старого документа.

В ведомстве уточнили, что в рамках проекта "Модернизация государственных услуг" предусмотрены и другие меры по упрощению процедуры получения водительского удостоверения. Некоторые из них затронут процесс медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители транспортных средств.

Целью всех нововведений станет модернизация государственной услуги по выдаче водительских прав.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova