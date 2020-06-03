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Парад Победы в Москве.

Президент Молдовы об участии в параде Победы в Москве: для нас это очень важно

© Sputnik / Vladimir Astapkovich
Общество
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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (218)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200603/30470765/dodon-ob-uchastii-v-parade-pobeda-moskow-dlya-nas-eto-ochen-vazhno.html

Глава государства рассказал подробности своего участия в торжественных мероприятиях, запланированных в Москве 24 июня по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войны.

КИШИНЕВ, 3 июн – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон в интервью радиостудии Sputnik Молдова рассказал, что в параде Победы, который запланирован в Москве на 24 июня, примут участие 75 молдавских военных, которые отправятся в Россию заранее для подготовки к праздничным мероприятиям.

Президент РФ Владимир Путин и президент Молдавии Игорь Додон.
© Photo : Facebook / Dodon Igor
Додон рассказал, что рассчитывает обсудить с Путиным во время визита в Москву

"Что касается военных. Они были подготовлены к параду 9 Мая. Это тот же контингент – 75 человек. Их будет сопровождать и руководство Национальной армии. Они поедут заранее (за неделю или за 10 дней), потому что будет подготовка", - отметил Додон.

Говоря об официальной делегации, которая отправиться в Россию, президент отметил, что она будет небольшой. В ее состав, в частности, войдет его советник по вопросам обороны и национальной безопасности, секретарь Высшего совета безопасности, экс-министр обороны Виктор Гайчук. Отъезд в Москву президентской делегации запланирован на 23 июня.

"Мы обязательно примем участие в этих мероприятиях, потому что для нас это Великая Победа, это великая память. Для нас это очень важно, что нас пригласили. Думаю, что будет чувство гордости у каждого молдавского гражданина, который увидит по телевизору, что наш молдавский контингент и президент там находятся", - сказал Додон.

По его словам, все расходы на поездку контингента военных и официальной молдавской делегации будут за счет российской стороны.

В России массовые торжественные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, были отложены в связи с пандемией. Российский лидер Владимир Путин предложил провести парад Победы 24 июня, а марш "Бессмертного полка" - 26 июля.

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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (218)

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