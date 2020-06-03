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Самолет.

Решение властей: когда возобновятся регулярные пассажирские перелеты

© AP Photo / Michael Probst
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1261)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200603/30471020/reshenie-vlastey-kogda-vozobnovyatsya-regulyarnye-passazhirskie-perelety.html

Комиссия по общественному здоровью дала новые рекомендации Международному аэропорту и авиаперевозчикам.

КИШИНЕВ, 3 июн – Sputnik. С 15 мая 2020 года в Молдове возобновляются регулярные пассажирские и чартерные авиарейсы со строгим соблюдением ряда мер по предотвращению распространения коронавируса нового типа. Такое решение принято Национальной чрезвычайной комиссией по общественному здоровью в среду.

Fly One
© Facebook / FLY ONE
Опубликовано расписание чартеров на вторую половину июня

В соответствии с ним, Международный аэропорт Кишинева должен обеспечивать профилактику инфекции COVID-19 для пассажиров и сотрудников в залах прилета и вылета: проверка температуры, защитные экраны, средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие растворы, социальная дистанция. В терминале следует проводить дезинфекцию помещений и различных установок с соблюдением рекомендаций Национального агентства общественного здоровья.

Отечественные и иностранные авиакомпании обязаны обеспечить:

  • соблюдение мер по предупреждению заражения COVID-19 персоналом самолетов и пассажирами;
  • информирование пассажиров о соблюдении предписаний по предупреждению заражения коронавирусом нового типа до полета, во время полета и после приземления;
  • печать и распространение на борту воздушного судна тех формуляров, которые должны быть заполнены пассажирами во время полета.

А операторы наземного обслуживания (handling) должны обеспечивать перевозку пассажиров от терминала до воздушного судна и наоборот без неоправданных задержек и с соблюдением санитарных норм. Кроме того, необходимо проводить дезинфекцию контактных поверхностей в соответствии с рекомендациями НАОЗ.

Кишинев выходит из режима ЧП
© Sputnik / Anatolii Kiriak.
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"Орган гражданской авиации предоставит авиационным агентам и государственным структурам, действующим в международных аэропортах Республики Молдова, информационные материалы о мерах по предотвращению заражения COVID-19 для пассажиров и сотрудников, разработанные национальными и международными властями", - сказано в тексте постановления комиссии.

Кроме того, принято решение возобновить тренировки, проводимые на открытом воздухе, для спортсменов Федерации легкой атлетики Молдовы.

"Несоблюдение мер общественного здоровья, указанных в настоящем постановлении, представляет опасность для общественного здоровья и служит основанием для привлечения виновных лиц к ответственности за правонарушения и/или к уголовной ответственности", - отмечено в тексте документа.

С 17 марта Молдова полностью приостановила ависообщение из-за ситуации с коронавирусом нового типа. А с 25 марта власти приняли решение, что данное ограничение будет действовать на весь период чрезвычайного положения, который завершился 17 мая. Однако как во время ЧП, так и после его снятия в стране организовываются чартерные рейсы для доставки домой граждан Молдовы, находящихся за границей.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1261)

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