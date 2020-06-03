Эксклюзивное интервью президента Молдовы для Sputnik: важные заявления Додона

Глава республики в интервью Sputnik рассказал о ситуации с Конституционным судом, положении аграриев и будущем урожае, о газовом вопросе, о территориально-административной реформе, статистике COVID-19, а также о взлетах и падениях Молдовы за годы независимости.

КИШИНЕВ, 3 июн – Sputnik. Концептуально нужно будет пересмотреть все, что касается Конституционного суда (КС) страны. Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон в интервью Sputnik.

"Но это решение не сегодняшнего дня. Ко мне, к руководству парламента и правительства, обратилась группа бывших руководителей и членов КС, серьезных юристов, в том числе в области конституционного права, которые сигнализируют, что не только на данном этапе, но и в последние годы было очень много нарушений со стороны Конституционного суда. Поэтому ситуация назрела для некоторых концептуальных изменений. И этим нужно заняться", - сказал Додон.

Отвечая на вопрос о том, что это могут быть за изменения, президент отметил, что по этому поводу должны высказаться специалисты. "У них будут круглые столы, встречи. Мы в это не вмешиваемся. Они приняли решение для того, чтобы провести встречи, в рамках которых они должны выработать какие-то предложения", - пояснил президент.

По его словам, это могут быть предложения по изменению законодательства всего, что касается Конституционного суда, либо концептуально по изменению Конституции.

"Некоторые говорят, что вообще можно обойтись без Конституционного суда, – передадим полномочия кому-то другому. И такие случаи есть в некоторых европейских странах. Другие говорят - обозначить четкий механизм, как судей КС снимать с должности. Поэтому здесь должны высказаться юристы. Они должны между собой посоветоваться и внести предложения", - добавил президент.

Газовый вопрос

Глава государства напомнил о договоре, подписанном между компанией "Молдовагаз" и российским концерном "Газпром".

"В холодный период года (который начинается в Молдове 1 октября - 1 ноября) цена согласно действующему контракту будет в районе 100 долларов за тысячу кубометров. То есть в холодный период года, когда потребление больше всего, у нас довольно хорошая цена", - сказал президент.

По его словам, сейчас специалистам предстоит высказаться, что выгоднее - "аннулировать этот контракт, чтобы покупать газ летом, когда потреблением ниже, по 120 долларов вместо 156, как сейчас, с риском, что осенью мы будем опять платить по 150-160 долларов, или все-таки будем придерживаться действующего соглашения, которое гарантирует хорошую цену на холодный период года и которое позволит снизить тариф на газ для конечного потребителя".

"Эксперты подчеркивают, что лучше оставаться на действующем контракте, потому что аннулирование соглашение создаст проблемы в холодный период года. Посмотрим и поговорим с коллегами из "Молдовагаз", Минэкономики и примем решение в этом смысле", - сказал Додон.

Ситуация с COVID-19 в Молдове

Как считает президент республики, власти страны в ситуации с коронавирусом нового типа, когда ни одного государство в мире не было готово к такой пандемии, действовали правильно.

"Одни критикуют правительство за то, что сняли слишком быстро ограничения, другие проводят митинги, почему их не сняли. Думаю, что тут речь, к сожалению, идет о молдавской специфике – люди слишком быстро расслабились. Если посмотреть утром на маршрутки в Кишиневе, или на рынок, или просто зайти в магазин, то можно увидеть, что очень многие не соблюдают предписания врачей", - обратил внимание Додон.

Глава государства считает, что на динамику случаев влияет, к сожалению, безответственное отношение людей. "С другой стороны понимаю, что некоторые категории граждан нарушают даже то, что им предписывают. И кто-то обижается на штрафы. Но в целом считаю, что мы с этой ситуацией справимся", - сказал глава республики.

Он отметил, что бывают и неприятные инциденты. "Сегодня полицейский бабушку обидел. Я видел разные мнения. Общался с главой МВД. Я все понимаю, что есть предписания, что нельзя торговать в определенном месте петрушкой или какой-то там зеленью. Но ведь это наши родители, бабушки, прабабушки. Наверное, нужно как-то аккуратнее в этих случаях", - добавил президент.

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По его словам, глава МВД Павел Войку доложил, что будут приняты дисциплинарные меры по отношению к этому полицейскому.

"Нужно найти какую-то золотую середину – с одной стороны выполнять требования властей и не нарушать, а с другой – контролирующие органы должны быть немного повнимательнее", - добавил Додон.

Реформа местной публичной администрации

Глава республики считает, что преобразования в области местной публичной администрации нужны, и они должны проводиться в строгом соответствии с национальными интересами.

"Мы не должны проводить реформы ради реформ, которые по вкусу некоторым экспертам. Необходимо исходить из национальных интересов", - подчеркнул президент.

При этом, как отметил глава государства, данная реформа должна проводиться так, чтобы не пострадали граждане республики.

"Согласен, что реформа местной публичной администрации нужна, но я категорически против таких преобразований по модели, которая была до 2003 года. Не согласен с возвращением к уездам. Что касается примэрий, то нужно быть очень внимательными. Одно из предложений, которое видел, заключается в том, чтобы на одну примэрию приходилось минимум 5 тысяч жителей. В этом случае останемся с 200 примэриями в стране, объединим по 6-7 сел?", - сказал Додон.

Ранее премьер Ион Кику заявлял, что одно из условий для Молдовы со стороны Евросоюза для получения финансовой помощи в 100 миллионов евро заключается в реформе местной публичной администрации.

Положение молдавских аграриев

"На севере, если мы говорим о зерновых первой группы, думаю, что на уровне 80-90% от уровня урожая прошлого года, скорее всего, если не будет никаких других катаклизмов, они соберут. Хуже ситуация в центральных регионах, а еще хуже на юге", - отметил Додон.

По его мнению, в центре страны в лучше случае аграрии смогут собрать 50%, а на юге – 25-30%.

"Что касается второй группы – кукуруза и подсолнечник – ситуация неплохая. Думаю, что урожай может быть на уровне прошлого года. По другим культурам – сады на севере страны немного затронули заморозки, а с виноградниками ситуация неплохая. Но в целом сельхозпроизводители нуждаются в помощи. Это может быть либо помощь на гектар, или семенами озимых (на осень). Правительство рассматривает такую помощь. Мы обратились к нашим внешним партнерам по развитию, западным, восточным. Думаю, что мы обязательно найдем возможность им помочь", - сказал Додон.

Взлеты и падения Молдовы за годы независимости

Президент считает, что, как любое другое молодое государство, но с богатой историей, у Молдовы были взлеты и падения.

"Самое большое достижение - нам удалось сохранить государственность нашей страны. Самая большая неудача, что нам не удалось сохранить все хорошее, что было, когда мы являлись членами Советского Союза. Тут я имею ввиду экономическую и социальную сторону", - сказал Додон.

По его мнению, за эти годы "успешно" разрушено все, что было в промышленности, экономике, социальных стандартах, в образовании и так далее.

"Это плохая сторона. А хорошая сторона – у нас есть государственность. Считаю, что у Молдовы есть будущее. И все зависит от нас", - заключил президент.

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