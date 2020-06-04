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Сергей Лелик

Опасные игрушки на прилавках рынков и магазинов: предупреждение специалистов

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200604/30455038/opasnye-igrushki-na-prilavkakh-magazinov-preduprezhdenie-spetsialistov.html

Перед открытием торговых центров и с открытием рынков специалисты предупреждают родителей: многие из детских игрушек на прилавках не отвечают стандартам качества.

КИШИНЕВ, 4 июн - Sputnik. При выборе игрушек родители должны обращать внимание на наличие маркировки CE (сертификация ЕС), а также на материал, из которого сделан товар, который они намереваются приобрести. Об этом напомнил директор Национального центра по защите  экономических интересов потребителей Сергей Лелик. 

Специалист утверждает, что на качественный товар указывают три аспекта: наличие маркировки, качество материала и деталей. Кроме того, игрушки должны соответствовать возрасту и способностям ребенка.

"Игрушка не должна содержать съемных частей, которые легко отсоединяются. Их легко могут проглотить дети в возрасте до трех лет. Кроме того, качественная игрушка будет иметь свежий запах. Соответственно, резкий запах является показателем того, что материал токсичный", - сказал Сергей Лелик в эфире передачи "Sputnik Matinal".

Детские игрушки. Архивное фото
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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Не менее важно, чтобы взрослые внимательно изучили этикетку и проверили инструкции, которые должны быть переведены на государственный язык. Специалист также рекомендует покупать игрушки только в авторизованных магазинах, где можно потребовать предоставить сертификат качества.

С начала текущего года инспекторы по защите прав потребителей провели несколько проверок в магазинах и на рынках столицы, в результате которых более 33 тысяч игрушек были изъяты из продажи.

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