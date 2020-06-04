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Коррупция

Дубоссарский правоохранитель может понести наказание за вымогательство денег

© Sputnik / Rodion Proca
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200604/30468726/dubossarskiy-pravookhranitel-mozhet-ponesti-nakazanie-za-vymogatelstvo-deneg.html

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано Следственным комитетом в судебную инстанцию.

ТИРАСПОЛЬ, 4 июня – Sputnik. Главным следственным Управлением СК Приднестровья завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего Андрея Олянского, ранее работавшего оперуполномоченным группы по борьбе с организованной преступностью отделения уголовного розыска Дубоссарского РОВД. По данным следствия, Олянский вымогал деньги у руководителя одной из коммерческих организаций в Дубоссарах.

"Пользуясь своим должностным положением, Олянский искусственно создал предпосылки для вымогательства у предпринимателя денежных средств, изъяв в его магазине документацию и спровоцировав продавщицу реализовать товар за валюту", - отметили в Следственном комитете.

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© Sputnik / Evghenii Panasenco
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Требование денег в дальнейшем происходило под предлогом прекращения проверочных мероприятий предпринимательской деятельности гражданина и возврата изъятой служебной документации.

Потерпевший 7 декабря 2019 года передал Олянскому требуемую сумму в 300 долларов США. Во время этой же встречи обвиняемый потребовал от предпринимателя ежемесячной выплаты в размере 100 долларов США за дальнейшее "покровительство". В случае отказа пригрозил создать неблагоприятные последствия для деятельности коммерческой организации потерпевшего. Согласившись с требованиями обвиняемого, мужчина передал ему 100 долларов.

Передача денег происходила 30 декабря 2019 года уже под наблюдением сотрудников Управления собственной безопасности МВД. Сразу после получения взятки Олянский был задержан. Помимо этого, у обвиняемого было обнаружено и изъято наркотическое средство марихуана.

Олянский был отстранен от занимаемой должности 8 января 2020 года. В ходе следствия его заключили под стражу. Он обвиняется в получении денежной взятки, а также в незаконном приобретении и хранении наркотических средств без цели сбыта в крупном размере. Уголовное дело передано в суд.

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Теги:
взятка, вымогательство, Приднестровье


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