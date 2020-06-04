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КПП Паланка.

За сутки в Молдову прибыли более двух тысяч человек

© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200604/30474037/za-sutki-v-moldovu-pribyli-bolee-2-tysyach-chelovek.html

Ни у одного из граждан, которые пересекли молдавскую границу, не было обнаружено симптомов коронавируса.

КИШИНЕВ, 4 июн - Sputnik. За последние сутки молдавскую границу пересекли 6 тысяч 884 человека, из них 2 тысячи 869 въехали в страну. Таковы данные Пограничной полиции Молдовы.

Больше всего людей пересекли молдавско-румынскую границу - 2 тысячи 29. Еще 645 прибыли в страну через молдавско-украинские КПП. Другие 195 вернулись в Молдову чартерами из Бухареста и Москвы.

Самолет.
© AP Photo / Michael Probst
Решение властей: когда возобновятся регулярные пассажирские перелеты
На молдавских КПП были обследованы 6 тысяч 884 человека, а прибывшими в республику заполнены 2 тысячи 869 эпидемиологических карт. Ни у одного из них не зафиксировано симптомов коронавируса.

Не обошлось на молдавской границе и без нарушений. Пограничники зафиксировали семь эпизодов не соблюдения таможенного режима и режима КПП. Еще в одном случае водитель пролонгировал правила пользования виньеткой.

В среду Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью приняла решение возобновить регулярные пассажирские и чартерные авиарейсы. В Молдове авиасообщение было полностью приостановлено 17 марта из-за пандемии.

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