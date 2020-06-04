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Молоток судьи

В суде сектора Центр введен специальный режим работы

© AP Photo / Charlie Neibergall
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200604/30474928/sud-sektora-tsentr-nachal-rabotat-v-osobom-rezhime.html

Руководство кишиневского суда существенно ограничило перечень категорий процессов, которые могут быть рассмотрены в период спецрежима работы.

КИШИНЕВ, 4 июн - Sputnik. В суде сектора Центр вводится специальный режим работы для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщили в кишиневском суде.

Экс-депутат парламента Константин Цуцу
© Sputnik / Miroslav Rotari
Заседание суда по делу Константина Цуцу перенесено
Как указанно в распоряжении председателя столичного суда Раду Цуркану, в период действия особого режима заседания будут проходить по делам, рассмотрение которых возможно без участия сторон. Также речь идет о срочных слушаниях, в том случае если их затягивание может повредить процессу осуществления юстиции. Вместе с тем, в этот период продолжится рассмотрение процессов, которые находятся на финальном этапе производства.

Такой же режим действует и в суде сектора Чеканы со среды.

В результате реорганизации судебной системы в 2017 году пять территориальных судов Кишинева были объединены в один — суд муниципия Кишинев, разделенный на пять территориальных офисов. Впоследствии, между офисами кишиневского суда были распределены зоны правовой специализации.

Таким образом, офис сектора Ботаника специализируется на вопросах банкротства и ликвидации, сектора Буюканы - по уголовным делам, сектора Центр - по гражданскому праву, в секторе Чеканы находятся судьи по надзору, а в секторе Рышкановка - судьи, специализирующиеся в административном праве.

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