В суде сектора Центр введен специальный режим работы

Руководство кишиневского суда существенно ограничило перечень категорий процессов, которые могут быть рассмотрены в период спецрежима работы.

КИШИНЕВ, 4 июн - Sputnik. В суде сектора Центр вводится специальный режим работы для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщили в кишиневском суде.

Как указанно в распоряжении председателя столичного суда Раду Цуркану, в период действия особого режима заседания будут проходить по делам, рассмотрение которых возможно без участия сторон. Также речь идет о срочных слушаниях, в том случае если их затягивание может повредить процессу осуществления юстиции. Вместе с тем, в этот период продолжится рассмотрение процессов, которые находятся на финальном этапе производства.

Такой же режим действует и в суде сектора Чеканы со среды.

В результате реорганизации судебной системы в 2017 году пять территориальных судов Кишинева были объединены в один — суд муниципия Кишинев, разделенный на пять территориальных офисов. Впоследствии, между офисами кишиневского суда были распределены зоны правовой специализации.

Таким образом, офис сектора Ботаника специализируется на вопросах банкротства и ликвидации, сектора Буюканы - по уголовным делам, сектора Центр - по гражданскому праву, в секторе Чеканы находятся судьи по надзору, а в секторе Рышкановка - судьи, специализирующиеся в административном праве.

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