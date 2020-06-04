В суде сектора Центр введен специальный режим работы

КИШИНЕВ, 4 июн - Sputnik. В суде сектора Центр вводится специальный режим работы для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщили в кишиневском суде.
Такой же режим действует и в суде сектора Чеканы со среды.
В результате реорганизации судебной системы в 2017 году пять территориальных судов Кишинева были объединены в один — суд муниципия Кишинев, разделенный на пять территориальных офисов. Впоследствии, между офисами кишиневского суда были распределены зоны правовой специализации.
Таким образом, офис сектора Ботаника специализируется на вопросах банкротства и ликвидации, сектора Буюканы - по уголовным делам, сектора Центр - по гражданскому праву, в секторе Чеканы находятся судьи по надзору, а в секторе Рышкановка - судьи, специализирующиеся в административном праве.
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