Количество излечившихся от COVID-19 превысило в Молдове пять тысяч

Обнародована информация о количестве людей, у которых выявлен COVID-19, а также статистика о выздоровевших и скончавшихся.

КИШИНЕВ, 4 июн — Sputnik. Число излечившихся от коронавируса нового типа в Молдове превысило пять тысяч человек. Таковы данные Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

"Еще 146 человек выздоровели и были выписаны. Таким образом, общее число излечившихся от COVID-19 достигло пяти тысяч 9", - сообщили в Минздраве.

За последние сутки в Центр COVID-19 в Кишиневе были госпитализированы 109 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию.

К утру четверга в Молдове выявлено 8 тысяч 795 инфицированных коронавирусом нового типа, из которых тысяча 19 в приднестровском регионе.

В тяжелом состоянии находится 265 человек, 19 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 648 госпитализированных - в состоянии средней степени тяжести.

На сегодняшний день подтвержден тысяча 691 случай заражения среди работников системы здравоохранения, в том числе: врачи - 399, медсестры - 667, фельдшеры - 89, фармацевты - 21, вспомогательный персонал - 515 человек.

Зарегистрировано также еще 4 летальных исхода. Так, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции достигло 314 человек.

К настоящему моменту в Молдове действует режим чрезвычайного положения в области здравоохранения. Он предварительно продлится до конца июня.

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