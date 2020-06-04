Университетская реформа: что ждет вузы Молдовы

КИШИНЕВ, 4 июн – Sputnik. Минобразования Молдовы объявило о начале процесса рационализации сети университетов в республике. Правительству передан проект постановления по реорганизации некоторых вузов путем их слияния. Об этом заявил глава министерства Игорь Шаров в четверг на брифинге.

По его словам, уже общеизвестный факт, что в Молдове студентов становится меньше, а государственных вузов много. Он напомнил, что за последние годы прозвучало много слов о том, что финансирование университетов происходит нетранспарентным образом. Местные и международные эксперты подчеркивают, что нужно направлять финансовые ресурсы сильным вузам.

"Минобразования начало процесс рационализации сети университетов в стране. Таким образом, проект постановления правительства по реорганизации некоторых университетов путем их слияния передан кабинету министров", - сказал Шаров.

Спасти от исчезновения: молдавские ВУЗы ждет реформа>>>

Как отметил министр, "в условиях, когда в Молдове наблюдается довольно большое число общественных университетов и продолжает снижаться число студентов, министерство образования обязуется начать процесс рационализации сети вузов в стране для эффективного использования публичных расходов и повышения качества обучения".

"Решение принято в результате анализа деятельности 18 высший образовательных учреждений, у которых в большинстве случаев статичные и не адаптированные к снижающемуся числу кандидатов на обучение администрации и инфраструктура", - отметил глава Минобразования.

Министр подчеркнул, что на первом этапе рационализации предлагается слияние Института международных отношений (IRIM) и Госуниверситета имени "Дмитрия Кантемира" путем поглощения Государственным университетом Молдовы.

"Обращаю внимание, что этот процесс не предусматривает закрытие учебных программ, а предполагает, что деньги будут направлены на образование, а не на административные процессы", - сказал Шаров.

Как контрактнику в вузе Молдовы перейти на бесплатное обучение>>>

Кроме того, министр обратил внимание на новые механизмы финансирования для эффективного использования публичных средств и стимулирования качества образования.

Ранее премьер Ион Кику высказался о том, что сектор образования нуждается в изменениях. В частности, как отметил глава правительства, это касается профессионально-технического и высшего образования.

"Мы подготовили вместе со Всемирным банком и МВФ концепцию этой реформы. В стране должно остаться оптимальное количество (государственных) университетов - не больше, чем до 1991 года", - отметил глава правительства.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova