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Орден Республики

Президент Молдовы вручил Орден Республики еще двоим ветеранам ВОВ

© Photo : Publika
Общество
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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (219)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200604/30477121/prezident-moldova-vruchil-orden-respubliki-esche-dvoim-veteranam-vov.html

В ходе своей рабочей поездки в Штефан-Водский район глава государства навестил двух ветеранов, чтобы поздравить их с недавно прошедшим Днем Победы.

КИШИНЕВ, 4 июн – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон вручил двоим ветеранам Великой Отечественной войны из Штефан-Водского района высшую награду страны – Орден Республики.

"Тепло поздравил обоих ветеранов, пожелал им крепкого здоровья и ясного неба над головой. В знак признательности за проявленное мужество, отвагу и готовность к самопожертвованию, проявленные на поле боя, вручил им высшую награду страны – Орден Республики", - написал Додон на своей странице в Facebook.

Ордена ветеранов, архивное фото
© Sputnik / Osmatesco
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Речь идет о 94-летнем Константине Стеценко из села Пуркарь, который в 1944-м отправился на фронт в рядах Красной армии, участвовал в боях за освобождение Польши, Австрии, Венгрии, Чехословакии и дошел до Берлина. В советские годы и в наши дни удостоился различных наград.

Также Ордена Республики удостоился Сергей Павличенко 1925 года рождения, который проживает в селе Оланешты. Сергей Павличенко воевал на территории Германии, за что получил множество орденов и медалей. После войны он трудился в колхозе родного села.

"От души благодарю руководство страны за внимание, которое уделяется ветеранам, и за то, что что-то делается", - заявил ветеран Сергей Стеценко. 

Ранее 2020 год был объявлен юбилейным по случаю 75-летия Победы над фашизмом. Во многих странах бывшего Советского Союза проходят различные акции и мероприятия в честь ветеранов Великой Отечественной войны.

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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (219)

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