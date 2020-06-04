Россотрудничество подарит книги библиотеке имени Пушкина в Тирасполе

ТИРАСПОЛЬ, 4 июня – Sputnik. Контактный центр Приднестровского госуниверситета им. Т. Г. Шевченко по взаимодействию с Россотрудничеством организует 6 июня в Тирасполе мероприятие, посвященное дню рождения Александра Пушкина и Международному дню русского языка. Организация намерена подарить книги библиотеке, носящей имя великого поэта и прозаика.
В рамках мероприятия запланировано также возложение цветов к памятнику русского классика, который установлен в сквере библиотеки.
По словам представителя Россотрудничества, событие в связи с еще действующим на территории Приднестровья режимом чрезвычайного положения состоится с соблюдением мер санитарной безопасности.
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