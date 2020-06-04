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Памятник Пушкину, центральная библиотека Тирасполя

Россотрудничество подарит книги библиотеке имени Пушкина в Тирасполе

© Sputnik / Irina Leahova
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200604/30477460/rossotrudnichestvo-podarit-knigi-biblioteke-imeni-pushkina-tiraspol.html

В рамках мероприятия запланировано возложение цветов к памятнику русского классика, который установлен в сквере библиотеки, которой подарят книги.

ТИРАСПОЛЬ, 4 июня – Sputnik. Контактный центр Приднестровского госуниверситета им. Т. Г. Шевченко по взаимодействию с Россотрудничеством организует 6 июня в Тирасполе мероприятие, посвященное дню рождения Александра Пушкина и Международному дню русского языка. Организация намерена подарить книги библиотеке, носящей имя великого поэта и прозаика.

Вручение лота книг библиотеке им. М. Ломоносова
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"Мы намерены передать в дар Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина историческую и художественную литературу", - рассказал корреспонденту Sputnik координатор проектов Россотрудничества в Приднестровье Николай Журавлев.

В рамках мероприятия запланировано также возложение цветов к памятнику русского классика, который установлен в сквере библиотеки.

По словам представителя Россотрудничества, событие в связи с еще действующим на территории Приднестровья режимом чрезвычайного положения состоится с соблюдением мер санитарной безопасности.

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Теги:
литература, книги, дар, библиотеки, Приднестровье


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