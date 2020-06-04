Примар рассказал о доступе на кладбища на Радоницу и что ждет рынки

На Центральном рынке продолжаются проверки, если нарушения не будут устранены, его снова закроют. Об этом рассказал столичный градоначальник. Также он объяснил, какие меры необходимо соблюдать во время посещения кладбищ на Радоницу.

КИШИНЕВ, 4 мая – Sputnik. Примар (мэр) Кишинева Ион Чебан выступил с рядом пояснений о работе Центрального рынка и рассказал о доступе на столичные кладбища в поминальные дни.

Доступ на кладбища на Радоницу

Столичный градоначальник рассказал, что 7 и 8 июня будут открыты столичные клабища. Вход будет разрешен с 8.00 до 17.00.

Как уточнил Чебан, на территорию Армянского кладбища вход будет возможен только с улицы Армянской. Войти на кладбище "Святого Лазаря" посетителям позволено только со стороны улицы Дойна.

У входов будут дежурить полицейские для обеспечения порядка.

Чебан пояснил, что главное требование ко всем посетителям – носить маски, соблюдать социальную дистанцию. Также на кладбищах будет строго запрещено есть и употреблять алкогольные напитки.

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Помимо этого, как подчеркнул Чебан, будет запрещена уличная торговля на кладбищах и прилегающих к ним территориях. Останется лишь небольшое количество торговых точек, работающих строго в соответствии с рекомендациями властей.

"Рискуя получить критику, я все же скажу - давайте не будем рисковать и не станем посещать сейчас могилы. В эти дни не будет работать общественный транспорт. Это решение было принято на центральном уровне", - заявил Чебан.

Проверки рынков продолжаются

Центральный рынок Кишинева возобновил свою работу 1 июня. Перед открытием этой торговой площадки был разработан свод правил по предотвращению распространения коронавируса. Все эти правила должны были соблюдать как администрация и продавцы, так и посетители.

Но после открытия дверей Центрального рынка, проверки показали, что множество людей не соблюдают предписанные рекомендации. Именно это послужило поводом того, что премьер-министр Ион Кику выступил за приостановку деятельности торговой площадки .

Чебан рассказал, что специальные рабочие группы продолжают проверки.

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"Рабочая группа проверяет рынок на протяжении дня. Сегодня попросил дополнительно помощь полиции, был на рынке и министр Павел Войку. Вместе с администрацией они проинспектировали эту коммерческую площадку", - уточнил Чебан.

Градоначальник подчеркнул, что за возобновление деятельности рынка выступали как покупатели, так и продавцы, нуждающиеся в заработке. Но с теми нарушениями, которые фиксируются сейчас, нельзя продолжать работу.

Чебан отметил, что Национальная комиссия по чрезвычайной ситуации в здравоохранении имеет право требовать закрытия рынка, если несоответствия не будут устранены, а кишиневская администрация должна будет подчиниться.

По словам Чебана, проверки проходят и на других частных рынках столицы.

Однако примар обратил внимание на то, что власти ежедневно регистрируют рост количества зараженных коронавирусом.

Также глава столичной администрации напомнил, что вскоре будут открыты торговые центры и предприятия из сектора Horeca.

"Мы еще думаем, как это сделать, чтобы избежать больших скоплений людей. Напоминаю, что те, кто не станет соблюдать правила, будут наказаны", - заключил Чебан.

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