Примар рассказал о доступе на кладбища на Радоницу и что ждет рынки

КИШИНЕВ, 4 мая – Sputnik. Примар (мэр) Кишинева Ион Чебан выступил с рядом пояснений о работе Центрального рынка и рассказал о доступе на столичные кладбища в поминальные дни.
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Столичный градоначальник рассказал, что 7 и 8 июня будут открыты столичные клабища. Вход будет разрешен с 8.00 до 17.00.
Как уточнил Чебан, на территорию Армянского кладбища вход будет возможен только с улицы Армянской. Войти на кладбище "Святого Лазаря" посетителям позволено только со стороны улицы Дойна.
У входов будут дежурить полицейские для обеспечения порядка.
Чебан пояснил, что главное требование ко всем посетителям – носить маски, соблюдать социальную дистанцию. Также на кладбищах будет строго запрещено есть и употреблять алкогольные напитки.
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Помимо этого, как подчеркнул Чебан, будет запрещена уличная торговля на кладбищах и прилегающих к ним территориях. Останется лишь небольшое количество торговых точек, работающих строго в соответствии с рекомендациями властей.
"Рискуя получить критику, я все же скажу - давайте не будем рисковать и не станем посещать сейчас могилы. В эти дни не будет работать общественный транспорт. Это решение было принято на центральном уровне", - заявил Чебан.
Проверки рынков продолжаются
Центральный рынок Кишинева возобновил свою работу 1 июня. Перед открытием этой торговой площадки был разработан свод правил по предотвращению распространения коронавируса. Все эти правила должны были соблюдать как администрация и продавцы, так и посетители.
Но после открытия дверей Центрального рынка, проверки показали, что множество людей не соблюдают предписанные рекомендации. Именно это послужило поводом того, что премьер-министр Ион Кику выступил за приостановку деятельности торговой площадки .
Чебан рассказал, что специальные рабочие группы продолжают проверки.
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"Рабочая группа проверяет рынок на протяжении дня. Сегодня попросил дополнительно помощь полиции, был на рынке и министр Павел Войку. Вместе с администрацией они проинспектировали эту коммерческую площадку", - уточнил Чебан.
Градоначальник подчеркнул, что за возобновление деятельности рынка выступали как покупатели, так и продавцы, нуждающиеся в заработке. Но с теми нарушениями, которые фиксируются сейчас, нельзя продолжать работу.
Чебан отметил, что Национальная комиссия по чрезвычайной ситуации в здравоохранении имеет право требовать закрытия рынка, если несоответствия не будут устранены, а кишиневская администрация должна будет подчиниться.
По словам Чебана, проверки проходят и на других частных рынках столицы.
Однако примар обратил внимание на то, что власти ежедневно регистрируют рост количества зараженных коронавирусом.
Также глава столичной администрации напомнил, что вскоре будут открыты торговые центры и предприятия из сектора Horeca.
"Мы еще думаем, как это сделать, чтобы избежать больших скоплений людей. Напоминаю, что те, кто не станет соблюдать правила, будут наказаны", - заключил Чебан.
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