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Минобразования запускает благотворительную акцию "Подари компьютер"

Фото: pixabay.com
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200604/30478091/minobrazovaniya-zapuskaet-blagotvoritelnuyu-aktsiyu-podari-kompyuter.html

На интерактивной карте потенциальные спонсоры могут узнать, в каком из районов Молдовы учителя и школьники больше других нуждаются в инфокоммуникационных средствах.

КИШИНЕВ, 4 июн — Sputnik. Министерство образования, культуры и исследований запустило в четверг, 4 июня, национальную кампанию "Подари компьютер для образования". Акция будет проходить в период с июня по сентябрь 2020 года и направлена ​​на оснащение образовательных учреждений оргтехникой и инфраструктурой.

В рамках акции министерством разработана интерактивная карта, с помощью которой потенциальные спонсоры смогут определить количество учителей и учащихся, не имеющих компьютеров, в каждом районе.

Дети за компьютером, фото из архива
© CC0 / sharpemtbr / Children
Минобразования оснащает компьютеры учителей и школьников спецсофтом
Кроме того, с помощью того же приложения доноры можно узнать телефонный номер представителей местных специализированных органов в области образования, которые объяснят процедуру пожертвования и расскажут, что предпринять, чтобы пожертвование попало к конкретному получателю.

Уровень обеспеченности учреждений образования комьпьютерным оборудованием рассчитан по специальной методике для каждого учебного заведения. Министерство образования, культуры и науки намерено периодически сообщать о количестве пожертвований.

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Теги:
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