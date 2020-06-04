Минобразования запускает благотворительную акцию "Подари компьютер"

На интерактивной карте потенциальные спонсоры могут узнать, в каком из районов Молдовы учителя и школьники больше других нуждаются в инфокоммуникационных средствах.

КИШИНЕВ, 4 июн — Sputnik. Министерство образования, культуры и исследований запустило в четверг, 4 июня, национальную кампанию "Подари компьютер для образования". Акция будет проходить в период с июня по сентябрь 2020 года и направлена ​​на оснащение образовательных учреждений оргтехникой и инфраструктурой.

В рамках акции министерством разработана интерактивная карта, с помощью которой потенциальные спонсоры смогут определить количество учителей и учащихся, не имеющих компьютеров, в каждом районе.

Кроме того, с помощью того же приложения доноры можно узнать телефонный номер представителей местных специализированных органов в области образования, которые объяснят процедуру пожертвования и расскажут, что предпринять, чтобы пожертвование попало к конкретному получателю.

Уровень обеспеченности учреждений образования комьпьютерным оборудованием рассчитан по специальной методике для каждого учебного заведения. Министерство образования, культуры и науки намерено периодически сообщать о количестве пожертвований.

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