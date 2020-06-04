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SMURD Молдова.

Экипаж SMURD доставил полуторагодовалую девочку из Молдовы в Румынию

© Photo : Facebook /IGSU
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200604/30479280/ekipazh-smurd-dostavil-polutoragodovaluyu-devochku-iz-moldovy-v-rumyniyu.html

Ребенку потребовалось срочное вмешательство медицинских специалистов после осложнений, которые вызвали необходимость операции на мозге.

КИШИНЕВ, 4 июн — Sputnik. Экипаж экстренной службы SMURD успешно провел трансграничную операцию по транспортировке из Молдовы в Румынию пациентки в возрасте одного года и пяти месяцев, которой срочно понадобилась операция в специализированной клинике.

По сообщению Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям РМ, девочка первоначально была госпитализирована в Детскую клиническую больницу №3 имени Валентина Игнатенко в Кишиневе. Здесь врачи приняли решение о ее переводе в детскую клиническую клиническую больницу "Мария Склодовская-Кюри" в Бухаресте для проведения срочной операции на мозге.

Вечером в среду экипаж SMURD Кагульского спасательного и пожарного отряда совместно с коллегами из Республиканской службой санавиации выехали из Кишинева. Во время транспортировки за ребенком следила команда врачей и парамедиков.

Утром 4 июня наземный экипаж из Республики Молдова на автомобиле скорой помощи, оснащенной оборудованием для интенсивной терапии, прибыл в Бухарест. Ребенок был передан румынским врачам.

По данным ГИЧС, с начала 2020 года это шестая трансграничная миссия SMURD для граждан Республики Молдова.

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Теги:
SMURD


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