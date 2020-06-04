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В Молдове подтверждены еще 223 случая инфицирования COVID-19

© Sputnik / Алексей Даничев
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1272)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200604/30480247/podtverzhdeny-223-sluchai-infitsirovaniya.html

Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа достигло на данный момент в Молдове 9 тысяч 18.

КИШИНЕВ, 4 июн — Sputnik. За последние сутки в Молдове зафиксированы еще 223 лабораторно подтвержденных случая инфицирования COVID-19, сообщили в среду в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Кишинев выходит из режима ЧП
© Sputnik / Anatolii Kiriak.
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В тяжелом состоянии находятся 265 пациентов, из них к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 19 человек.

За минувшие 24 часа проведены 1 449 тестов, из них первичных - 1 173. В общей сложности в Молдове проведено 60 262 теста.

Из числа выявленных за сутки случаев инфицирования коронавирусом в 22 эпизодах речь идет о медперсонале, в том числе заболевание подтвердилось у семи врачей, десяти медсестер и пятерых сотрудниках из обслуживающего персонала.

За последние сутки из больниц выписаны еще 146 человек. Общее число выздоровевших достигло 5 тысяч 9 пациентов.

Зарегистрированы еще пять летальных исходов. Таким образом, число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции достигло 315 человек.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1272)

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