Президент Додон встретился с врачами больницы, наиболее пострадавшей от COVID

КИШИНЕВ, 4 июн - Sputnik. В четверг президент Молдовы пообщался с персоналом районной больницы в Штефан-Водэ, специалисты которой, выполняя свой профессиональный долг, наиболее пострадали. Именно в этой клинике было выявлено наибольшее число заболевших врачей, медицинских сестер и обслуживающего персонала.
По словам директора больницы Анатолия Баланецкого, в настоящее время медучреждение работает в нормальном режиме. Но здание нуждается в проведении капитального ремонта, который здесь не проводили с 1981 года, особенно на втором и третьем этажах в терапевтическом и педиатрическом отделениях.
Еще одной проблемой районной больницы в Штефан-Водэ является нехватка молодых специалистов, заботятся о здоровье населения преимущественно ветераны отрасли здравоохранения.
Президент поблагодарил руководство медучреждения за профессионализм и преданность делу. По словам главы государства, молдавские медики, особенно в районе Штефан-Водэ оправдали клятву, которую давали по окончанию вузов: "Светя другим, сгораю сам" ("Consumor aliis inserviendo").
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