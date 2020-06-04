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Игорь Додон посетил одну из клиник в районе Штефан-Водэ

Президент Додон встретился с врачами больницы, наиболее пострадавшей от COVID

© Photo : Facebook / Dodon Igor
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200604/30480524/problemy-meditsiny-prezident-dodon-pogovoril-s-vrachami-v-shtefan-vode.html

Глава государства Игорь Додон посетил в четверг медучреждение в районе Штефан-Водэ, которое более месяца было закрыто на карантин из-за большого числа врачей, заразившихся на работе коронавирусом нового типа.

КИШИНЕВ, 4 июн - Sputnik. В четверг президент Молдовы пообщался с персоналом районной больницы в Штефан-Водэ, специалисты которой, выполняя свой профессиональный долг, наиболее пострадали. Именно в этой клинике было выявлено наибольшее число заболевших врачей, медицинских сестер и обслуживающего персонала.

Игорь Додон посетил одну из клиник в районе Штефан-Водэ
© Photo : Facebook / Dodon Igor
Во время посещения больницы.

По словам директора больницы Анатолия Баланецкого, в настоящее время медучреждение работает в нормальном режиме. Но здание нуждается в проведении капитального ремонта, который здесь не проводили с 1981 года, особенно на втором и третьем этажах в терапевтическом и педиатрическом отделениях.

Еще одной проблемой районной больницы в Штефан-Водэ является нехватка молодых специалистов, заботятся о здоровье населения преимущественно ветераны отрасли здравоохранения. 

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© Sputnik / Anatolii Kiriak.
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"Ситуация в этой больнице одна из худших, и мы найдем возможность оказать помощь в ремонте здания. Проинформировал медицинских работников о решении руководства страны удвоить им зарплаты, а также о недавно подписанном указе об объявлении 2020-го Годом медицинского работника", написал Додон по итогам визита.

Президент поблагодарил руководство медучреждения за профессионализм и преданность делу. По словам главы государства, молдавские медики, особенно в районе Штефан-Водэ оправдали клятву, которую давали по окончанию вузов: "Светя другим, сгораю сам" ("Consumor aliis inserviendo").

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Теги:
медицина, визит, район Штефан Водэ, президент, больница


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