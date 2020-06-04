19:38 04 Июня 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.54
  • USD17.44
  • RUB0.25
  • RON4.04
  • UAH0.65
Поиск
Медицинские работники в защитной одежде.

Очередная партия гуманитарной помощи из Китая прибыла в Молдову

© AP Photo / Xiong Qi / Xinhua
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1272)
73 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200604/30480881/ocherednaya-partiya-gumanitarnoy-pomoschi-china-pribyla-moldova.html

Полученные средства защиты отправят не только в больницы, но также в центры семейных врачей и в стоматологические клиники.

КИШИНЕВ, 4 июня- Sputnik. В Молдову поступила новая партия гуманитарной помощи из Китая. Она включает в себя 100 тысяч респираторов модели KN-95 и 5 тысяч защитных костюмов. Этот груз министру здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну передал посол КНР в Молдове Чжан Инхун.

"Китай и Молдова поддерживают и помогают друг другу, что отражает глубокую дружбу между двумя народами", - отметил дипломат.

Национальный флаг Китая
© AP Photo / Andy Wong
Китай пообещал два миллиарда долларов странам, пострадавшим от COVID-19
Посол также отметил, что с момента вспышки эпидемии его страна оказала гуманитарную помощь Молдове на сумму более 1 миллиона долларов. В ближайшее время в Молдову из Китая поступят еще 100 тысяч одноразовых масок.

Глава Минздрава в свою очередь отметила, что полученные средства защиты отправят не только в больницы, но также в центры семейных врачей и в стоматологические клиники.

"Друг познается в беде": Китай передал партию гумпомощи Молдове>>>

"Все зависит от того, выдержит ли наша медицинская система и медицинский персонал. На данный момент с коронавирусом госпитализированы свыше тысячи трехсот пациентов", - отметила Думбрэвяну.

Ион Кику и Олег Васнецов.
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Кику поблагодарил Россию за помощь, оказанную Молдове в борьбе с COVID-19
Гуманитарная медицинская помощь в дни борьбы с пандемией поступает из многих стран мира.

Россия передала партию медицинского оборудования и тестов на коронавирусную инфекцию, а также помогла организовать авиаперелеты граждан Молдовы из РФ и транспортировку медицинских грузов из Китая.

Защитное снаряжение для медицинского персонала Молдовы также предоставили правительства Австрии, Германии, Катара, Румынии, Словакии, Турции, Швейцарии и других стран. 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1272)

По теме

Германия предоставила Молдове гуманитарную помощь
Помощь из Румынии дошла до Молдовы: что включает гуманитарный груз
В Молдову прибыла гуманитарная помощь из Болгарии и Катара


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Сикстинская капелла, Ватикан.
Ватикан открылся для туристов после 3-месячного перерыва
В Нью-Йорке полиция арестовала десятки человек во время акции протеста
В Нью-Йорке во время акции протеста арестованы десятки человек
Республика Молдова и Европейский союз
Республика Молдова и Европейский союз — реальность в цифрах

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться