Очередная партия гуманитарной помощи из Китая прибыла в Молдову

Полученные средства защиты отправят не только в больницы, но также в центры семейных врачей и в стоматологические клиники.

КИШИНЕВ, 4 июня- Sputnik. В Молдову поступила новая партия гуманитарной помощи из Китая. Она включает в себя 100 тысяч респираторов модели KN-95 и 5 тысяч защитных костюмов. Этот груз министру здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну передал посол КНР в Молдове Чжан Инхун.

"Китай и Молдова поддерживают и помогают друг другу, что отражает глубокую дружбу между двумя народами", - отметил дипломат.

Посол также отметил, что с момента вспышки эпидемии его страна оказала гуманитарную помощь Молдове на сумму более 1 миллиона долларов. В ближайшее время в Молдову из Китая поступят еще 100 тысяч одноразовых масок.

Глава Минздрава в свою очередь отметила, что полученные средства защиты отправят не только в больницы, но также в центры семейных врачей и в стоматологические клиники.

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"Все зависит от того, выдержит ли наша медицинская система и медицинский персонал. На данный момент с коронавирусом госпитализированы свыше тысячи трехсот пациентов", - отметила Думбрэвяну.

Гуманитарная медицинская помощь в дни борьбы с пандемией поступает из многих стран мира.

Россия передала партию медицинского оборудования и тестов на коронавирусную инфекцию, а также помогла организовать авиаперелеты граждан Молдовы из РФ и транспортировку медицинских грузов из Китая.

Защитное снаряжение для медицинского персонала Молдовы также предоставили правительства Австрии, Германии, Катара, Румынии, Словакии, Турции, Швейцарии и других стран.

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