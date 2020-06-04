Сотрудники полиции предупреждают жителей Кишинева об опасности COVID-19

КИШИНЕВ, 4 июн - Sputnik. В целях строгого выполнения решений Национальной комиссии по чрезвычайной ситуации в здравоохранении столичные полицейские проводят спецрейды, сообщая гражданам о необходимости карантинной предосторожности, об угрозах, которые несет для организма человека COVID-19.

В частности, они напоминают гражданам о соблюдении социальной дистанции, регулярной заботе о гигиене рук, обязательном ношении медицинских масок в магазинах, на рынках, в закрытых общественных помещениях.

В полиции также уточнили, что многие граждане неправильно носят лицевые повязки, которые должны закрывать органы дыхания, а не находиться на подбородке.

Посыл для работодателей - обеспечивать сотрудников торговых помещений, аптек, других общественных учреждений средствами индивидуальной антивирусной защиты. В частности, выдавать водителям и кондукторам общественного транспорта медицинские маски, перчатки, дезинфицирующие средства.

Ответственные за автомобильное и железнодорожное сообщение обязаны выполнять в строгости требования Нацкомиссии по ЧС в здравоохранении, а именно - не допускать массового скопления людей.

В полиции напомнили, что до 30 июня запрещено нахождение более трех лиц в одной группе в парках, скверах, на пляжах. Лицам старше 63 лет не рекомендуется без острой надобности покидать свои дома. Также до 30 июня запрещены любые спортинвые соревнования, массовые собрания свыше 50 человек, концерты, выставки и другие культурные мероприятия.

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