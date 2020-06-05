Перекрытые улицы Кишинева: где нельзя проехать

КИШИНЕВ, 5 июн – Sputnik. В Кишиневе с 8 июня по 10 июля приостановят движение транспорта по улице А. Дога, 19/1 на отрезке улицы Аэродромная и бульвара Ренаштерий. Подобные меры, как пояснили в столичной примэрии (мэрии), связаны с проведением работ по ремонту теплосетей компанией "Термоэлектрика".

Кроме того, с 8 по 28 июня частично приостановят движение по улице Сармизегетуза на периметре улиц Чернэуць и Помпиерилор из-за проведения ремонтных работ теплосетей.

"Профильные муниципальные службы просят у горожан прощения и надеются на понимание, несмотря на сложившиеся неудобства. Водителям, пересекающим участки, где объявлено о приостановке движения, настоятельно рекомендуется соблюдать временные дорожные знаки или объезжать указанные отрезки", - отметили в городской администрации.

До 27 июля приостановлено движение транспорта по улице Влайку Пыркэлаб между улицами М. Когэлничану - А. Бернардацци, А. Бернардацци - А. Матеевича. Подобные меры, как пояснили в столичной примэрии (мэрии) связаны с проведением работ по восстановлению канализационных сетей в исторической части города.

А до 14 июня ограничено движение транспорта и по улице Тигина на отрезке улиц Колумна и Митрополит Варлаам. Это связано с восстановлением инженерных сетей в исторической части города.

Таким образом, автобусы №24, 31, 38 и 39 ездят с улицы Вадул луй Водская по улице Измаильская, бульварам Д. Кантемира, К. Негруцци, Штефана чел Маре, улице Измаильская и далее по установленному ранее маршруту.

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