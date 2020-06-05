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Станция скорой помощи

Более 2,8 тысячи детей получили помощь от службы "Телефон ребенка"

© Sputnik / Алексей Сухоруков
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200605/30481451/bolee-2800-detey-poluchili-pomosch-ot-sluzhby-telefon-rebenka.html

Специализированная "горячая линия", созданная в Молдове для защиты детей, действует в нашей стране уже шесть лет.

КИШИНЕВ, 5 июн — Sputnik. Исполнилось шесть лет с момент запуска в Республике Молдова службы "Телефон ребенка". За это время на номер горячей линии позвонили 38 тысяч 69 раз, в том числе более 8 тысяч звонков были повторными.

По сообщению Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, услугами службы воспользовались 25 тысяч 258 детей и 4 тысячи 727 взрослых.

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Самыми распространенными темами, которые обсуждают дети со специалистами службы, являются трудности в общении с родителями и сверстниками, эмоциональные проблемы. Взрослые звонят по "Телефону ребенка", чтобы получить консультацию специалиста о нюансах поведения детей, о порядке обращения за социальной помощью.

За шесть лет службой было принято и множество сообщений о нарушениях прав ребенка. Так, звонки о случаях насилия, безнадзорности, эксплуатации или торговли людьми позволили 2 тысячам 811 детям получить помощь правоохранительных органов и психологов.

В то же время с марта 2020 года по настоящее время на "Телефон ребенка" поступило 87 звонков по поводу распространения COVID-19. Специалистами службы 68 детей были проинформированы о новом коронавирусе и о мерах защиты от инфекции, а 19 взрослых получили консультацию о взаимоотношениях родителей и детей в условиях самоизоляции и соблюдения графика встреч с ребенком в карантине.

Бесплатная горячая линия "Детский телефон" действует круглосуточно и без выходных по короткому номеру 116-111. Кроме того, звонки принимаются в Skype: Child's PhoneMoldova116111 и в чате на странице telefonulcopilului.md. Звонки анонимны и конфиденциальны.

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Теги:
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