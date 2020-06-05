Могут ли в Молдове вновь ввести ЧП из-за COVID-19: что говорит Додон

Президент Молдовы прокомментировал вероятность повторного введения чрезвычайного положения из-за COVID-19, петицию о возобновлении работы детских садов и риск появления второй волны коронавируса осенью этого года.

КИШИНЕВ, 5 июн – Sputnik. В Молдове ситуация с коронавирусом нового типа не вышла из-под контроля. Об этом заявил глава государства Игорь Додон в пятницу в рамках еженедельной рубрики "Президент отвечает".

По мнению Додона, нет идеального решения в условиях пандемии, а есть две крайности.

"Либо полностью все запрещать и штрафовать всех налево и направо, но в этом случае люди недовольны и говорят, что нечего есть и нужны деньги на то, чтобы как-то содержать семью. Есть другая крайность – вообще снять все ограничения, не выписывать никаких штрафов и вернуться к нормальной жизни. В этом случае у нас будет взрыв пандемии. Нет идеального решения в данной ситуации, нужно придерживаться какой-то золотой середины", - отметил Додон.

Как считает президент, нынешние власти республики справляются с тем, чтобы найти золотую середину, поэтому и приняли решение о снятии ограничений поэтапно.

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"Если бы сняли все сразу, то у нас было бы не 240 случаев в день, а по тысяче. И за четыре дня оказались бы переполненными все больницы в Молдове. Правительство осознавало, что будет рост числа инфицированных. Доктора об этом говорили. Но снятие ограничений постепенно дает нам возможность не слишком загружать медицинскую систему", - сказал глава государства.

По его словам, правительство под руководством Иона Кику справится с этой ситуацией.

Президент обратил внимание, что есть места в больницах, врачи, медикаменты.

"Но возвращать сейчас все ограничения? Чем это чревато? Во-первых, нужны более серьезные штрафы, народ будет очень недоволен, и в наш адрес будет более жесткая критика. Некоторые выходят на протесты, почему мы не открываем тот или иной бизнес. Поэтому ставить более жесткие ограничения, и все закрыть сейчас – это нереально", - отметил президент.

Открыть и разрешить все сразу – тоже очень опасно, продолжил глава государства.

"Поэтому будем стараться не загружать систему здравоохранения и постепенно возвращаться к нормальному образу жизни. Это позиция правительства, это позиция медработников. Исходя из этой ситуации, будем дальше работать", - добавил Додон.

К чему приведет возможная вторая волна COVID-19?

Глава республики обратил внимание на то, что многие специалисты говорят о возможной второй волне коронавируса нового типа осенью этого года.

"Очень надеюсь, что нам не придется опять через парламент утверждать чрезвычайное положение в Молдове. В этом случае придется и выборы отменить, и вводить все эти ограничения. Очень надеюсь, что мы сможем обойтись без этого. Мы с врачами очень серьезно готовимся, чтобы пройти второй этап с меньшими потерями", - отметил Додон.

По его словам, сейчас перед любым правительством, и в Молдове, и в России, и в США, и в любой другой европейской стране, стоит задача пройти этот этап - период в полгода-год с минимальными потерями.

"Думаю, что нынешнее правительство с этим справится. Несмотря на всю критику. Сейчас есть политики, которые говорят, давайте отправим в отставку кабмин и назначим другой, но тогда будет полнейший хаос. А этому правительству, если не хотите помочь, то хотя бы не мешайте", - отметил президент.

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Глава государства обратился к оппозиции со словами: "Если вы уверены, что вы лучше, то скидывайте это правительство, собирайтесь в кучу, берите на себя ответственность и справляйтесь с ситуацией. Никто вам мешать не будет. Но все понимают, и вы сами понимаете, уважаемые оппоненты, что вы с этим не справитесь".

Когда возобновится работа детсадов

Глава государства прокомментировал петицию об открытии детских садов при условии максимальной безопасности воспитанников и сотрудников дошкольных образовательных учреждений.

"Видел эту петицию. Отвечу честно. Мы не можем рисковать здоровьем детей. Я понимаю существующие проблемы, но напомню, что каждый летний сезон детсады в Молдове закрываются на месяц-два. Летний сезон уже фактически начался. Может, уважаемые родители, лучше переждать этот период и не подвергать риску здоровье детей?.. Не дай Бог, вспышка в садике. Кто понесет ответственность?", - отметил Додон.

Президент сообщил, что обсуждал вопрос открытия детсадов с главой Минздрава Виорикой Думбрэвяну. "Если будет возможно, в определенное время – может, в июле, - мы отменим эти ограничения и разрешим эту деятельность. Но сейчас, на данном этапе, в начале июня, мы должны быть очень осторожными.

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Из-за ситуации с коронавирусом нового типа с 11 марта свои двери закрыли все образовательные учреждения Молдовы, а процесс обучения перевели в онлайн-формат. В период 17 марта - 15 мая в республике действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения.

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