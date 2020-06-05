Минздрав представил новые данные по ситуации с коронавирусом в стране

Коронавирусная статистика: власти назвали регионы, которые больше всего пострадали от коронавируса, точное число медперсонала, у которого выявили инфекцию, а также сколько пациентов находится в тяжелом состоянии.

КИШИНЕВ, 5 июн – Sputnik. В Молдове число случаев инфицирования коронавирусом нового типа на утро пятницы превысило 9 тысяч. Об этом заявил глава Национального агентства общественного здоровья Николае Фуртунэ на брифинге.

"В то же время у нас порядка 60% выздоровевших из тех, у кого подтвердился вирус. К сожалению, мы перешли и число 300 по количеству смертей (всего 317 - ред.). На сегодняшний день 274 пациента находятся в тяжелом состоянии. Число активных случаев COVID-19 составляет 3 тысячи 461", - сказал чиновник.

По его словам, больше всего от коронавируса пострадали Сорокский и Штефан-Водский районы, а также Бельцы. В топ-5 входят Глодянский район и Кишинев.

Согласно статистике, средний возраст заразившихся коронавирусом нового типа составляет 47 лет. В 59% случаях COVID-19 заболели женщины. Средний инкубационный период составляет 5-6 дней.

"Что касается летальных исходов, то средний возраст скончавшихся - 67 лет. У 99% умерших было одно сопутствующее заболевание, у 68% - два и более. У 86% скончавшихся были сердечно-сосудистые заболевания, у 36% - сахарный диабет, почечная недостаточность - 27%", - отметил Фуртунэ.

Как сообщил специалист, смертность в Молдове, связанная с коронавирусом, составляет 3,5%.

По словам Фуртунэ, к настоящему моменту в стране подтверждены лабораторным путем тысяча 713 случаев инфицирования среди медперсонала. Согласно статистике, больше всего заболевших среди медсестер - 766 человек, среди врачей - 427, санитарок - 357, среди вспомогательного персонала - 163 человека.

"Продолжается тестирование медперсонала на COVD-19. Всего проверено свыше шести тысяч медработников", - сказал Фуртунэ.

Как отметил глава Национального агентства общественного здоровья, из общего числа зараженного коронавирусом медперсонала 556 человек еще находятся на лечении, тысяча 139 медработников выздоровели.

"К сожалению, среди медперсонала зарегистрировано и 18 смертей из-за осложнений, вызванных COVID-19", - заключил чиновник.

В период 17 марта - 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova