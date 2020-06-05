Президент Молдовы встретился с послом России: о чем говорили Додон и Васнецов

КИШИНЕВ, 5 июн – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон на встрече с послом России Олегом Васнецовым подтвердил участие официальной делегации республики в торжественных мероприятиях в Москве 24 июня по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
В рамках встречи с российским дипломатом, как пояснил президент, стороны также обсудили широкий круг вопросов, касающихся укрепления и развития стратегического партнерства между Молдовой и Россией. Отдельно речь шла о мерах, предпринимаемых властями двух государств в рамках борьбы с распространением коронавируса.
"Господин Васнецов передал мне официальное приглашение от президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина посетить парад Победы, который состоится в Москве 24 июня, в 75-ю годовщину аналогичного парада на Красной площади. Подтвердил участие официальной делегации Республики Молдова в торжественных мероприятиях", - написал Додон на своей странице в Facebook.
По словам главы государства, кроме того, в Москву отправится парадный расчет Министерства обороны Молдовы, который будет участвовать в параде рядом с военными других иностранных государств.
Ранее в интервью Sputnik Додон заявил, что официальная делегация, которая отправится в Россию, будет небольшой. В ее состав, в частности, войдет советник президента по вопросам обороны и национальной безопасности, секретарь Высшего совета безопасности, экс-министр обороны Виктор Гайчук. Отъезд в Москву президентской делегации запланирован на 23 июня.
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В России массовые торжественные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, были отложены в связи с пандемией. Российский лидер Владимир Путин предложил провести парад Победы 24 июня, а марш "Бессмертного полка" - 26 июля.
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