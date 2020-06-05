Президент Молдовы встретился с послом России: о чем говорили Додон и Васнецов

Глава государства и руководитель российской дипмиссии обсудили широкий круг вопросов, касающихся укрепления и развития стратегического партнерства между Молдовой и Россией.

КИШИНЕВ, 5 июн – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон на встрече с послом России Олегом Васнецовым подтвердил участие официальной делегации республики в торжественных мероприятиях в Москве 24 июня по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В рамках встречи с российским дипломатом, как пояснил президент, стороны также обсудили широкий круг вопросов, касающихся укрепления и развития стратегического партнерства между Молдовой и Россией. Отдельно речь шла о мерах, предпринимаемых властями двух государств в рамках борьбы с распространением коронавируса.

"Господин Васнецов передал мне официальное приглашение от президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина посетить парад Победы, который состоится в Москве 24 июня, в 75-ю годовщину аналогичного парада на Красной площади. Подтвердил участие официальной делегации Республики Молдова в торжественных мероприятиях", - написал Додон на своей странице в Facebook.

По словам главы государства, кроме того, в Москву отправится парадный расчет Министерства обороны Молдовы, который будет участвовать в параде рядом с военными других иностранных государств.

Ранее в интервью Sputnik Додон заявил, что официальная делегация, которая отправится в Россию, будет небольшой. В ее состав, в частности, войдет советник президента по вопросам обороны и национальной безопасности, секретарь Высшего совета безопасности, экс-министр обороны Виктор Гайчук. Отъезд в Москву президентской делегации запланирован на 23 июня.

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"Мы обязательно примем участие в этих мероприятиях, потому что для нас это Великая Победа, это великая память. Для нас очень важно, что нас пригласили. Думаю, что будет чувство гордости у каждого молдавского гражданина, который увидит по телевизору, что наш молдавский контингент и президент там находятся", - сказал Додон.

В России массовые торжественные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, были отложены в связи с пандемией. Российский лидер Владимир Путин предложил провести парад Победы 24 июня, а марш "Бессмертного полка" - 26 июля.

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