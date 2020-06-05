В полиции рассказали, как намерены поддерживать порядок на Радоницу

В поминальные дни правоохранители будут следить на кладбищах за соблюдением всех рекомендаций Нацкомиссии по ЧС в здравоохранении. В связи с пандемией, на кладбище вход будет разрешен только в защитной маске, а также запрещено употребление пищи и алкогольных напитков.

КИШИНЕВ, 5 июн – Sputnik. Для поддержания порядка в Молдове во время мероприятий по случаю Радоницы 7 и 8 июня будет задействовано более трех тысяч полицейских и спасателей. Такое заявление сделал на брифинге в пятницу глава Национального инспектората по общественной безопасности Серджиу Паю.

В этом году в связи с пандемией COVID-19 доступ на кладбища открыт только на два дня и при условии соблюдения ряда рекомендаций Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья.

По словам Паю, сотрудники Министерства внутренних дел будут задействованы по всей республике. Всего в стране будут открыты порядка тысячи 500 кладбищ.

Как уточнил Паю, полицейским предстоит проследить за порядком не только на кладбищах, но еще в церквях, где будут проходить поминальные службы.

"В первую очередь правоохранители проследят за соблюдением социальной дистанции, ношением масок, а также, чтобы все посетители кладбищ не употребляли там продукты питания и алкогольные напитки", - пояснил Паю.

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Кроме того, патрульные будут дежурить на некоторых трассах, чтобы проследить за соблюдением водителями скоростного режима и для предотвращения ДТП.

Как отметил Паю, в некоторых секторах Кишинева и других городов, где может быть большое скопление людей, полицейские обязательно проследят за ситуацией.

"Согласно решению №10 Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям, в республике объявлено ЧП в системе здравоохранения. Мы обязаны обеспечивать соблюдение всех предписанных комиссией правил, а значит, мы имеем право наказывать нарушителей", - добавил заместитель главы Генерального испектората карабиниеров Олег Граур.

По его словам, сумма штрафа зависит от нарушения.

Как уточнил замглавы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы Александру Опря, на дежурстве будут 450 спасателей и пожарных, а также 160 единиц спецтехники.

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В случае надобности, как отметил Опря, количество сотрудников ГИЧС могут увеличить.

Замглавы Генинспектората по ЧС рассказал, что в среднем в сутки спасатели получают порядка 55 вызовов. Треть из них - возгорание сухой растительности.

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