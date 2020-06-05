Больше прозрачности: для этого мэрия Кишинева заключила еще одно соглашение

Бухгалтерские и финансовые данные всех муниципальных учреждений будут централизованы и станут прозрачными для граждан.

КИШИНЕВ, 5 июн – Sputnik. Соглашение о сотрудничестве между столичной администрацией и государственным учреждением «Центр информационных технологий в финансах» было подписано в пятницу.

Как отметил генеральный примар (мэр) Ион Чебан, документ нацелен на развитие и совершенствование бухгалтерских процессов в сфере публичных финансов в муниципальных структурных подразделениях.

По словам главы Кишинева, в ближайшее время столичные власти будут продвигать цифровые общественные услуги в операционных процессах в местной публичной администрации.

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Информация о публичных финансах на уровне муниципия Кишинев станет доступной на информационных платформах примэрии вследствие запросов или в режиме онлайн.

"Граждане имеют право знать, как используются деньги, которые они как налогоплательщики направляют на формирование бюджета столицы", - подчеркнул Чебан.

Ранее руководство муниципия заключило соглашения о сотрудничестве с Национальным антикоррупционным центром и Национальным органом по неподкупности.

На первом этапе будут централизованы бухгалтерские данные муниципальных образовательных учреждений, а затем работа будет проведена по каждому сектору в отдельности.

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