В Молдове предложили учредить День русской литературы 6 июня

Прозвучала инициатива проводить ежегодную Неделю русской литературы в республике, в рамках которой на государственном уровне будут организованы культурные и образовательные мероприятия.

КИШИНЕВ, 5 июн – Sputnik. Партия "Шор" предложила учредить в Молдове День русской литературы и отмечать его 6 июня - в день рождения русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Об этом сообщил депутат от парламентской фракции соответствующей партии Игорь Химич в пятницу на брифинге.

По его словам, законопроект с этой инициативой будет зарегистрирован сегодня же.

"В Молдове к русской литературе традиционно относились с пиететом. На ней воспитывалось не одно поколение граждан страны. К огромному счастью, по сегодняшний день подавляющее большинство населения нашей страны, вне зависимости от национальной принадлежности, имеет возможность читать эту великую литературу в оригинале. Мы считаем чрезвычайно важным не утратить эту прекрасную традицию, пропагандировать ее среди подрастающего поколения", - заявил депутат.

Приурочить праздник ко дню рождения А.С. Пушкина предлагается, так как Пушкин жил в Бессарабии (территория современной Молдовы) в течение нескольких лет, находясь в южной ссылке. На нашей земле поэт написал более полутора сотен произведений. Это четвертая часть из того, что он успел создать за время своей короткой, но столь творчески насыщенной жизни. В Бессарабии, к примеру, были написаны поэмы "Кавказский пленник", "Братья разбойники", "Гаврилиада", "Бахчисарайский фонтан" и другие произведения. А одно из главный своих творений - "Евгений Онегин" поэт начал писать в Кишиневе.

Также Партия "Шор" предложила правительству учредить ежегодную Неделю русской литературы в Молдове, в рамках которой на государственном уровне будут проводиться культурные и образовательные мероприятия.

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