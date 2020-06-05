Извоз в пору эпидемии: молдавский таксист о мерах безопасности и рисках

Сегодня перспектива заражения коронавирусом нового типа грозит не только работникам медицины, но и представителям других профессий, находящимся в постоянном контакте с людьми.

КИШИНЕВ, 5 июн - Sputnik. В Молдове есть профессионалы, заслуживающие нашей благодарности. Это, конечно же, - медработники, это - продавцы магазинов и фармацевты, это - кондукторы в общественном транспорте, это и таксисты.

Ежедневно, чтобы прокормить свои семьи и помочь гражданам добраться до места назначения в это непростое для молдавского общества время, они садятся за руль и узнают от пассажиров о всех тонкостях жизни в период пандемии.

Корреспондент Sputnik Молдова пообщался с водителем одной из самых крупных служб такси в Кишиневе, который рассказал как о предпринимаемых мерах безопасности, так и о подстерегающих опасностях.

"В четверг, 4 мая, я вез врача-инфекциониста одной из кишиневских клиник. Был восхищен трудом медиков, услышав рассказ этой женщины. Многие наши сограждане расслабились после отмены ЧП в стране и не понимают до конца, какие риски несет новый вирус", - отметил Александр (фамилию свою он попросил не называть во избежание возможных проблем с начальством).

Водитель признался, что он и сам ранее, до разговора с медиком, умалял угрозу коронавируса нового типа. Сейчас же, после беседы со специалистом, которая оказалась случайным пассажиром, понял, насколько коварен COVID-19 - от угрозы заражения им никто не застрахован.

"Мне врач рассказала, что люди, правильно носящие медицинские маски, все же защищены, но население проявляет безответственное отношение к мерам эпидемической безопасности. Многие носят их на подбородке, думая: "кого-кого, а меня этот вирус не затронет". Поэтому всех пассажиров прошу надевать маску на все лицо, а не подбородок", - уточнил таксист.

Александр рассказал, что в службе такси, где он работает, и которая является одной из самых популярных в столице, перегородками из пенопласта оборудованы всего две машины, а стоит это довольно дорого - по 1200 леев за один автомобиль.

Мера, конечно, эффективная, поскольку в такси часто садятся люди с симптомами простуды и ОРВИ. Тут, как говорится, не угадаешь - болен пассажир коронавирусом или нет.

Однако многие клиенты, которые садятся в такие машины, удивляются и называют новый метод провоза в условиях карантина "автозаком".

"Я, к примеру, если вижу, что человек слегка болен, отказываюсь его везти, поскольку не хочу ставить в опасность свое здоровье и членов семьи", - сказал шофер.

По его словам, перчатки, в которых обязали ездить водителей, естественно, нужны, поскольку таксист постоянно имеют дело с деньгами - люди рассчитываются за поездку наличными. Ведь, согласно исследованиям ученых, на одной купюре может содержаться до полутора тысяч бактерий.

"Естественно, что после каждой поездки мы обрабатываем руки антисептиком. Но маски нам не выдают, водители должны покупать их самостоятельно, если найдут, по цене от 6-8 леев и выше", - отметил собеседник.

Тем не менее, водители такси самостоятельно производят дезинфекцию авто внутри и снаружи.

"За ситуацией внимательно следят, по крайней мере, на нашей фирме. На автобазе нам выдают специальный химический раствор, которым мы регулярно обрабатываем салон и дверные ручки", - поведал Александр.

Специальный спиртосодержащий гель есть в салоне каждой машины, пассажиров, которые садятся в салон, таксисты настоятельно просят обрабатывать руки этим средством.

Водитель отметил: в непростых условиях для граждан страны, когда многие из-за вынужденного простоя и отсутствия работы остались практически без средств, водители такси не стараются наживаться на чужой беде и плату взимают исключительно по счетчику.

Между тем, председатель Союза автоводителей Молдовы Олег Кожокару рассказал о мерах предосторожности, о которых должен помнить каждый человек за рулем, чтобы обезопасить себя от риска заражения COVID-19.

“Это, прежде всего, резиновые перчатки на руках и стерильная повязка на лице. Ничего оригинального, просто защищаемся - как все. Салон автомобиля необходимо тщательно обрабатывать дезинфицирующей жидкостью. Неплохо иметь и пакет стерильных влажных салфеток на всякий случай”, - сказал Кожокару.

Водителям также не стоит забывать о необходимости гидратации организма – в салоне должна быть бутылка с питьевой водой. Необходимо периодически протирать все дверные ручки внутри и снаружи, пластиковые детали салона и панель приборов дезинфицирующей жидкостью, а сиденья обрабатывать пылесосом.

Резиновые коврики на полу надо содержать в чистоте – протирать жидкостью с содержанием хлора или других химических элементов, убивающих бактерии. Придя домой, каждый водитель должен тщательно вымыть руки и лицо с мылом.

"Во время движения старайтесь не открывать окна, опасайтесь сквозняков, можете простыть. В салоне не должно быть ни слишком жарко, ни слишком холодно, отключите подогрев сидений и рулевого колеса, во всем соблюдайте меру", - посоветовал собеседник.

Перед тем, как вынужденно отправиться на дальнее расстояние, водитель должен проверить исправность всех узлов и агрегатов автомобиля, удостовериться, что все системы машины работают в штатном режиме.

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