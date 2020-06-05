Национальная гордость: как Молдова встречала олимпийский огонь в 1980 году

В истории Молдавской ССР были моменты, которые до сих пор в памяти многих современников, один из них - эстафета олимпийского огня, которая прошла через территорию нашей небольшой и солнечной республики.

КИШИНЕВ, 5 июн - Sputnik. Совсем скоро, 19 июля, в ряде постсоветских стран будут вспоминать "Олимпиаду-80", которую 40 лет назад принимала Москва, столица бывшего СССР.

Олимпийский огонь, эстафета которого пришла на территорию гостеприимной Молдавской ССР из Греции, стал знаменательным событием в истории нашей страны, предметом гордости и ярким символом причастности небольшой республики к большому событию, к торжеству спорта и силы, к добру и мирному сосуществованию всех народов планеты.

Факел "Олимпиада-80" приветствовал весь народ Молдовы

Этот огонь встречали у нас со свойственным национальным колоритом. Под звуки духовых оркестров, скрипок, аккордеонов и цимбал, с яркой пестротой узоров национальных костюмов. Жители солнечной страны воспринимали происходящее как один из ярчайших эпизодов в истории молдавской государственности.

Эстафета олимпийского огня в далеком 1980-ом была событием республиканского значения, именно на молдавско-румынском участке госграницы СССР этот огонь попал на территорию некогда великого и мощного, единого государства. Именно отсюда пламя мира, спорта и дружбы направилось через города Молдовы, через Кишинев и Бельцы в другие населенные пункты СССР, а затем и в Москву.

Кишинев встречал олимпийский огонь со столичным размахом, восторженные люди ликовали и аплодировали по всему пути следования эстафеты, которая направлялась к центральной площади Победы (ныне - Площадь Великого Национального Собрания - ред.). Именно здесь прошли самые масштабные торжества, подготовленные руководством республики в связи со знаменательным событием.

Следующим городом, который масштабно принял эстафету олимпийского огня, стала северная столица Молдовы - Бельцы. Его жители от въезда в город и до центра выстроились живой стеной, чтобы поприветствовать марафонцев, которые несли факелы.

Эстафета огня проходила и через села страны, где люди, оторвавшись от летних полевых работ, дружно выходили к шоссе, чтобы увидеть и запомнить это историческое событие.

Во многих селах страны по сей день ворота украшает символика Олимпиады-80 - стилизованное изображение Спасской башни Кремля, "опирающееся" на пять олимпийских колец.

Глава НОК о том, как это было

Президент Национального олимпийского комитета Молдовы Николай Журавский рассказал о трассе эстафеты олимпийского огня через территорию республики в далеком 1980 году и сопутствовавшей атмосфере.

"Олимпийский огонь проходил через всю Молдову, от Леушен и до Кривы на севере Молдовы. Очень большое количество людей принимало участие в эстафете передачи огня. И очень важно, что эта Олимпиада принесла нам первую золотую медаль, завоеванную молдавским спортсменом — Лариса Попова стала олимпийской чемпионкой в академической гребле", - сообщил Журавский.

Как отметил президент НОК Молдовы, спортсмены, которым выпал шанс попасть на Олимпийские игры, — счастливые люди. И уж тем более огромное событие для них, если им удалось завоевать олимпийскую награду. И это очень важно, что ветераны спорта, такие как Лариса Попова, Гусман Косанов, Стелла Захарова, которые прошли школу подготовки именно в Молдове, до сих пор служат примером для молодых спортсменов.

Олимпийская гордость Молдовы

В истории молдавского спорта есть десятки олимпийских наград, а первое золото было завоевано ровно 40 лет назад на Играх в Москве.

Историю отечественного спорта навсегда переписала Лариса Попова, ставшая обладательницей золота в гребле. Двойка, в состав которой входила и белоруска Елена Хлопцева, 26 июля 1980 года пришла первой к финишу на дистанции в 1000 метров.

Это была дебютная награда высшего достоинства для молдавских спортсменов на Олимпийских играх, но не первая в истории. Еще на Олимпиаде в Риме в 1960 году легкоатлет из Молдовы Гусман Косанов стал обладателем серебра в эстафете 4х100 метров. Спустя восемь лет в Мексике Наум Прокопец выиграл бронзу в гребле на байдарках и каноэ.

Следующей медали любителям спорта из Молдовы пришлось ждать еще восемь лет. В Монреале единственную на этом турнире награду принесла Лариса Попова, завоевавшая серебро в академической гребле.

А вот на Играх в Москве, где Попова стала первой олимпийской чемпионкой из нашей страны, золото в художественной гимнастике выиграла еще одна спортсменка из Молдовы – Стелла Захарова. Серебро московской Олимпиады досталось легкоатлетке Светлане Довженко.

Самыми "урожайными" Играми для отечественных спортсменов стали соревнования в Сеуле 1988 года. Двукратным олимпийским чемпионом в гребле на каноэ-двойке на дистанциях 500 и 1000 метров вместе с Виктором Ренейским стал действующий глава НОК Николай Журавский.

Золото футбольного турнира этих Игр досталось сборной СССР, в составе которой блистал ныне тренер национальной команды Игорь Добровольский. Среди других призеров из Молдовы оказались пловец Юрий Башкатов (серебро), боксер Тимофей Скрябин (бронза в весе до 51 кг), член команды по водному поло Сергей Маркоч (бронза) и гандболистка Наталья Русначенко (бронза).

Почти такими же результативными стали для молдавских спортсменов Игры 1992 года в Барселоне, где они выступали в составе сборной СНГ. Действующий руководитель Федерации тяжелой атлетики страны Тудор Касапу выиграл тогда золото в весе до 75 кг, а последним олимпийским чемпионом из Молдовы стал гандболист Вячеслав Горпишин. Серебро Игр в Барселоне досталось пловцу Юрию Башкатову, две бронзы завоевала в стрельбе из лука Наталья Валеева, два молдавских спортсмена Сергей Маркоч и Алексей Вдовин вошли в сборную СНГ по водному поло, которая заняла третьей место.

В последующие годы золотых медалей молдавские спортсмены не завоевывали. В Атланте в 1996 году Николай Журавский и Виктор Ренейский стали вторыми, а борец греко-римского стиля Серджиу Мурейко – третьим.

Через четыре года в Сиднее серебро завоевал стрелок Олег Молдован, а третье место – боксер Виталий Грушак.

Единственной медалью в Пекине в копилке молдавской сборной стала бронза боксера Вячеслав Гожан, а через четыре года в Лондоне тяжелоатлеты Анатолий Кырыку и Кристина Йову принесли Молдове еще две бронзовых награды.

Олимпиада-80 - исторические факты

Летние Олимпийские игры 1980 года проходили в Москве, столице СССР, с 19 июля по 3 августа. Это были первые Игры, проведенные в социалистической стране.

Часть соревнований Олимпиады-1980 проводилась в других городах Советского Союза, а именно: парусная регата стартовала в Таллине, предварительные игры и четвертьфиналы футбольного турнира состоялись в Киеве, Ленинграде и Минске, соревнования по пулевой стрельбе прошли на стрельбище "Динамо" в подмосковных Мытищах.

Решение о выборе столицы Олимпийских игр 1980 года Международный олимпийский комитет принимал на 75-й сессии 23 октября 1974 года в Вене.

Впервые идея проведения Олимпийских игр в Москве возникла у председателя Спорткомитета СССР Сергея Павлова в апреле 1969 года. В тот раз голосование закончилось победой Монреаля (Олимпиада-1976).

Даже самые черствые сердца не могла не растрогать песня, написанная к церемонии закрытия Олимпиады-80 Александрой Пахмутовой и Николаем Добронравовым.

Сегодня во многих домах Молдовы можно встретить статуэтки "Олимпийского Мишки", люди помнят с теплотой те события, а музыка эта стала родной и близкой для десятков тысяч людей в республике, ее могут спокойно напеть те, ,кому сегодня за 45-50 лет.

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