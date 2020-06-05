Природа не терпит потребительского отношения: обращение Кику к согражданам

Глава молдавского кабмина уверен, что пришло время более внимательно относиться к экологии и не загрязнять окружающую среду.

КИШИНЕВ, 5 июн - Sputnik. Сегодня отмечается Всемирный день окружающей среды - премьер-министр Ион Кику обратился в этой связи ко всем гражданам Молдовы с призывом сохранять природные богатства, не относиться халатно к вопросам экологии.

По его словам, с момента учреждения этой даты Генеральной Ассамблеей ООН в 1972 году человечество так и не научилось беречь среду обитания и ее ресурсы, необходимые для жизнедеятельности каждого члена социума.

"Мы продолжаем руководствоваться личным и коллективным эгоизмом по отношению к окружающей среде, игнорируя будущее, природное богатство, которое мы обязаны оставить нашим потомкам", - уточнил Кику.

Премьер уверен: гражданам Молдовы пора понять, что дети и внуки ныне живущим рискуют получить в наследство загрязненную территорию с ущербной природой и недостаточыми источниками для жизни.

"Во всем этом будем виноваты мы, граждане страны, живущие сегодня. Однако уверен, что каждый из нас желает лучшего будущего своим детям. Чтобы они жили в наиболее чистых и ухоженных населенных пунктах, окруженных нормальными лесами и водоемами", - написал глава кабмина.

Премьер напомнил гражданам - пришло время пересмотреть привычный образ жизни и исключить халатное отношение многих к окружающей среде. Каждый житель Молдовы, по мнению Кику, должен изменить свой менталитет в вопросах природопользования.

"Сегодня власти страны намерены разработать ряд законопроектов, которые бы серьезно защищали природу Молдовы от загрязнения, способствовали производству экологически чистой энергии, снижению сжигания нефтепродуктов, которые загрязняют воздух", - подчеркнул премьер. © Sputnik / Мы все умрём. Влияние карантина и самоизоляции на экологию

Изменение многих вещей в деле защиты экосистем страны можно начать уже сегодня. Прежде всего, правительство намерено решать вопрос утилизации мусора, очистив территорию Молдовы от бытовых свалок. Акценты в переработке отходов необходимо сделать на сортировке, складировании на спецпредприятиях и переработке.

По мнению премьер-министра, сегодня каждый гражданин страны обязан способствовать сохранению и приумножению природных богатств, сделать так, чтобы грядущие поколения не унаследовали загрязненную республику, не стали заложниками действий своих предшественников.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova