Коронавирус не отступает: в пятницу в Молдове выявили еще 229 заболевших

КИШИНЕВ, 5 июн - Sputnik. За последние сутки в Молдове зафиксированы еще 229 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, сообщили в пятницу в министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

В пятницу вирус нового типа был обнаружен еще у 21 медработника, среди которых 10 врачей, 8 медсестер, 3 человека из обслуживающего персонала клиник.