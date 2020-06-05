Коронавирус не отступает: в пятницу в Молдове выявили еще 229 заболевших

Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа достигло на данный момент в Молдове 9 тысяч 247.

КИШИНЕВ, 5 июн - Sputnik. За последние сутки в Молдове зафиксированы еще 229 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, сообщили в пятницу в министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Общее число тесто на коронавирус, проведенное 5 июня, составило в республике 1 тысячу 518. Из этого числа повторно провели анализ у 222 пациентов.

В пятницу вирус нового типа был обнаружен еще у 21 медработника, среди которых 10 врачей, 8 медсестер, 3 человека из обслуживающего персонала клиник.

Всего выздоровели в Молдове за весь период пандемии 5 тысяч 240 граждан. Последний день рабочей недели принес и печальные новости. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались еще шестеро наших соотечественников.

Речь идет о 70-летнем и 66-летнем мужчинах из Сынджерейского района, 63-летней уроженке Кишинева. Также ушли из жизни жительница Кагула в возрасте 70 лет и женщина из Комрата, которой недавно исполнился 51 год. Еще один летальный случай зафиксирован в Бельцах, там скончалась 59-летняя женщина. У всех были сопутствующие хронические заболевания.

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