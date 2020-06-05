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Министерство Обороны РМ

В Минобороны обсудили проблемы ветеранов

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200605/30492271/v-minoborony-obsudili-problemy-veteranov-voyny.html

Поддержаны предложения о создании при Государственной канцелярии бюро по связям с ветеранами, учреждении Дня признания в качестве официальной памятной даты, создании группы по вопросам этики и нравственного поведения участников боевых действий.

КИШИНЕВ, 5 июня — Sputnik. В Министерстве обороны состоялось заседание Национального совета по проблемам ветеранов войны, в ходе которого обсуждался вопрос об усилении социальной защиты ветеранов.

Глава минобороны Александру Пынзарь завил, что ведомство приложило усилия для оказания конкретной помощи ветеранам во время пандемии COVID-19.

"Чтобы помочь нуждающимся, мы впервые открыли круглосуточную горячую линию "Ветеран". По состоянию на 13 марта мы получили 192 звонка. Была оказана помощь 182 ветеранам: продовольственная, медицинская помощь, транспорт до больницы и другое. Остальные звонки были перенаправлены в соответствующие учреждения и отслеживаются".

Пынзарь отметил, что группа участников боевых действий подала заявку на регистрацию в качестве волонтеров для помощи властям в борьбе с пандемией.

Ордена ветеранов, архивное фото
© Sputnik / Osmatesco
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В ходе встречи участники заседания обсудили проблему Республиканского протезно-ортопедического центра, подчеркнув, что слухи о его возможной приватизации являются ложными. Члены совета заявили о необходимости разработать и утвердить положение об организации учета, регистрации, медицинских консультаций и реабилитационных услуг для ветеранов войны.

Также совет поддержал создание при Государственной канцелярии бюро по связям с ветеранами, учреждение Дня признания в качестве официальной памятной даты, создание при совете группы по вопросам этики и нравственного поведения ветеранов войны.

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Участники заседания обсудили возможности повышения, начиная с 1 января 2021 года, ежемесячного государственного пособия для ветеранов и инвалидов войны, а также семей погибших на 200 леев, безусловное обеспечение прав на социальную защиту вдов участников войны.

Национальный совет по делам ветеранов войны, учрежденный решением правительства от 15 января 2020 года, призван координировать государственную политику, программы, планы и действия по социальной защите данной категории населения.

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Согласно Закону от 8 мая 2003 года, ветеранами войны являются лица, принимавшие участие в боевых действиях во время второй мировой войны, в боевых действиях на территориях других государств, в боевых действиях по защите территориальной целостности и независимости Республики Молдова или в обеспечении воинских частей действующей армии в районах боевых действий, а также лица, проходившие военную службу или проработавшие в тылу в годы Второй мировой войны и награжденные орденами или медалями бывшего СССР за безупречную службу и самоотверженный труд в годы второй мировой войны.

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Теги:
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