В церквях продолжают причащать прихожан, несмотря на запрет властей Молдовы

Митрополия Кишинева и всея Молдовы не согласна с этим ограничением и привела доводы в пользу своей позиции.

КИШИНЕВ, 5 июн - Sputnik. В конце предыдущей недели Национальная комиссия по чрезвычайной ситуации в здравоохранении вынесла решение: с 5 июня разрешено проведение служб в храмах республики и других традиций, связанных с религиозными культами.

В то же время, власти детально регламентировали меры предотвращения возможности распространения COVID-19 среди прихожан, в том числе и запрет на проведение причастий, с чем не согласились в Митрополии Молдовы.

"Обряд причащения является важным и основополагающим для Церкви, он не может стать темой для публичных дискуссий, предметом для светской аргументации. Причастие не может обсуждаться, поскольку является источником бессмертия, света, надежды и слиянием с Богом", - говорится в сообщении Митрополии.

Православная Церковь Молдовы заявила о том, что сохраняет за собой право основываться на собственных соображениях относительно этого обряда, совершая его и впредь, как это делали и до введения противоэпидемических мер в республике.

Глава Национального агентства общественного здоровья Николай Фуртунэ прокомментировал позицию Митрополии.

"Это - решение Синода Православной Церкви Молдовы. Они несут ответственность за взятые на себя риски. Мы высказались предельно ясно: этот обряд представляет повышенную опасность распространения инфекции", - уточнил специалист.

В то же время, служителе Церкви обещали проводить генеральную уборки в помещениях храмов и дезинфицировать все поверхности перед тем, как начнется литургия. Эту процедуру необходимо проводить раз в три часа. Всем прихожанам при входе в святую обитель необходимо измерить температуру тела.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova