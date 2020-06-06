Рекламные ограничения - примэрия Кишинева выходит с изменениями

В муниципалитете решили упорядочить механизм размещения рекламы в столице - теперь для публикации информации на биллбордах коммерсантам необходимо будет соблюдать ряд требований.

КИШИНЕВ, 6 июн - Sputnik. В последние полтора десятилетия Кишинев по частоте рекламных объявлений превратился в пестрый калейдоскоп. Усилиями предыдущих либеральных властей главный город страны был усеян рекламными панно, биллбордами и прочими уличными инсталляциями.

В этой связи новое руководство муниципалитета вышло с проектом, целью которого является упорядочение рекламных объявлений на улицах города.

Таким образом, предлагается, чтобы рекламные щиты располагались на удаленном расстоянии от перекрестков, превышающем 50 метров. Также власти столицы намереваются ограничить рекламу вблизи пешеходных переходов. Все панно можно будет размещать на удалении от них в 30 и более метров. © Sputnik / Елена Комолова Реклама на кладбище: циничный бизнес на покойниках

Также нельзя будет устанавливать рекламные щиты на расстоянии в менее, чем 6 метров от проезжей части. Что касается мостов, эстакад и виадуков, панно должны будут размещать на удалении в 100 и более метров от них.

Размер текста в наружных рекламных сообщениях в длину и ширину не должен превышать площади в 1 квадратный метр для одной буквы.

Ранее генпримар (мэр) столицы Ион Чебан представил детали разработанного регламента, который предусматривает разделение Кишинева на несколько зон, в каждой из которых будут действовать свои правила.

"В некоторых реклама будет запрещена полностью. Речь идет в первую очередь об исторической части города. А также о главных артериях Кишинева – проспекте Штефана чел Маре, улице Бэнулеску–Бодони и других. Где-то правила будут более мягкими, но такие послабления будут на окраинах города", - пояснил Чебан.

Столичный градоначальник уточнил, что особое внимание уделили и установке разных плакатов на фасадах зданий.

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