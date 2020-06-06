С воскресенья столичные рынки будут работать по новым правилам

КИШИНЕВ, 6 июн — Sputnik. Время работы кишиневских рынков с воскресенья будет ограничено. Соответствующее решение утвердила в субботу муниципальная комиссия.
Так, все рынки, расположенные в молдавской столице, с 7 июня будут работать в соответствии со следующим расписанием:
- Со вторника по пятницу рынки будут открыты с 05.00 до 16.00;
- В субботу и воскресенье рынки будут работать с 06.00 до 14.00.
Понедельник объявлен санитарным днем для всех кишиневских рынков и базаров в пригородах столицы.
Общее количество зараженных COVID-19 в Молдове к 6 июня достигло 9 тысяч 247, из них тысяча 39 - в принднестровском регионе. При этом, уже выздоровели 5 тысяч 450 пациентов, а число летальных исходов достигло 328.
В республике действует режим чрезвычайного положения в системе здравоохранения. Он предварительно продлится до конца июня.
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