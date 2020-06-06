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Центральный рынок Кишинева.

С воскресенья столичные рынки будут работать по новым правилам

© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Общество
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Коронавирус нового типа распространяется по миру (1289)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200606/30500233/s-voskresenya-stolichnye-rynki-budut-rabotat-po-novym-pravilam.html

Муниципальная чрезвычайная комиссия в области общественного здоровья скорректировала некоторые правила работы рынков.

КИШИНЕВ, 6 июн — Sputnik. Время работы кишиневских рынков с воскресенья будет ограничено. Соответствующее решение утвердила в субботу муниципальная комиссия.

Так, все рынки, расположенные в молдавской столице, с 7 июня будут работать в соответствии со следующим расписанием:

  • Со вторника по пятницу рынки будут открыты с 05.00 до 16.00;
  • В субботу и воскресенье рынки будут работать с 06.00 до 14.00. 

Понедельник объявлен санитарным днем для всех кишиневских рынков и базаров в пригородах столицы.

Центральный рынок Кишинева возобновил работу: как проходит торговля
© Sputnik / Vladimir Polusatov
Центральный рынок Кишинева возобновил работу: как проходит торговля - видео
Вместе с тем, по решению Национальной чрезвычайной комиссии в здравоохранении, торговые центры будут открыты с 8 июня, за исключением развлекательных заведений и точек общепита. Коммерческие центры будут работать с понедельника по пятницу, с 10.00 до 16.00. А суббота и воскресенье объявлены для них выходными днями.

Общее количество зараженных COVID-19 в Молдове к 6 июня достигло 9 тысяч 247, из них тысяча 39 - в принднестровском регионе. При этом, уже выздоровели 5 тысяч 450 пациентов, а число летальных исходов достигло 328.

В республике действует режим чрезвычайного положения в системе здравоохранения. Он предварительно продлится до конца июня.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1289)

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