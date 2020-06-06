В Молдове подтверждены еще 264 случая инфицирования коронавирусом

Общее количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Молдове, по данным Минздрава, превысило 9,5 тысячи.

КИШИНЕВ, 6 июн — Sputnik. За последние сутки в Молдове зафиксированы еще 264 лабораторно подтвержденных случая инфицирования COVID-19, три из них в Приднестровском регионе, сообщили в среду в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Общее количество зараженных COVID-19 достигло 9 тысяч 511 случаев. Из них активных случаев заражения — 3 тысячи 730.

По данным ведомства, за последние сутки были проведены тысяча 548 тестов, повторно - 301.

Вместе с тем, в субботу диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердился у 25 сотрудников системы здравоохранения.

В тяжелом состоянии находятся 306 пациентов, из них к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 27 человек.

К вечеру 6 июня выздоровели еще 210 пациентов. Общее число излечившихся достигло 5 тысяч 450 человек. Однако, в течение суток от осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией, скончались еще 8 человек. Всего зафиксирован 331 летальный исход пациентов с COVID-19.

В Молдове действует режим чрезвычайного положения в области здравоохранения. Он предварительно продлится до конца июня.

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