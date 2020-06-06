В ВСП вводится специальный режим: у сотрудника обнаружен COVID-19

Судебные заседания уголовной коллегии Высшей судебной палаты, которые запланированы на период с 8 до 13 июня, будут отложены.

КИШИНЕВ, 6 июн — Sputnik. Сотрудник Высшей судебной палаты (ВСП) оказался заражен коронавирусом. По этой причине в ВСП вводится специальный режим работы с 9 июня, сообщили в пресс-службе структуры.

Таким образом, со вторника для работы в здании суда будут привлечены только те категории сотрудников, чье физическое присутствие необходимо для функционирования ВСП, остальные будут работать из дома. Доступ третьим лицам в здание суда также будет ограничен.

Кроме того, судебные заседания уголовной коллегии ВСП, как и провозглашение приговоров, запланированные на период с 8 до 13 июня, будут отложены. Об изменениях суд уведомит стороны дополнительно.

Что касается заседаний, которые требуют присутствия сторон, то доступ будет обеспечен только на основании удостоверения личности и только после вызова в суд.

В субботу в Молдове общее количество зараженных COVID-19 достигло 9 тысяч 511. При этом, уже выздоровели 5 тысяч 450 пациентов, а число летальных исходов достигло 331.

К настоящему моменту в Молдове действует режим чрезвычайного положения в системе здравоохранения. Он предварительно продлится до конца июня.

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