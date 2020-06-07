Тысячи родителей просят власти открыть детские сады: вот их аргументы

В связи с тем, что детские сады страны до сих пор не открыты, и когда они вновь возобновят работу, неизвестно, многие родители решили подписать петицию, обратившись к властям, чтобы они ускорили решение этого вопроса.

КИШИНЕВ, 7 июн – Sputnik. Более 2,6 тысячи родителей подписали петицию, в которой обращаются к молдавским властям с просьбой быстрее открыть детские сады либо выплатить им компенсации из-за того, что они не могут выйти на работу по причине ухода за детьми дошкольного возраста.

В петиции родители обращаются к Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, Минздраву, Министерству образования, культуры и исследования, а также к народным адвокатам по правам ребенка. Этот документ отправлен на рассмотрение в правительство.

Авторы инициативы утверждают, что риск заражения малышей коронавирусом может быть заметно снижен, если предпринять правильные меры по их защите.

"Мы просим у властей выполнить свои обязательства перед налогоплательщиками этой страны", - заявила в эфире радиостудии Sputnik Молдова основатель инициативной группы "Солидарные родители" Алла Ревенко.

Собеседница отметила, что родители готовы и дальше оставаться дома с детьми, но при условии выплат им компенсаций за потерянные рабочие дни.

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Ревенко добавила, что авторы петиции не понимают, как малыши могут быть защищены от COVID-19, если родители все же выйдут на работу, и там, так или иначе, будут контактировать с другими людьми.

"Разве можно говорить о какой-то защищенности ребенка, если его родители каждый день ходят на работу и там общаются с множеством коллег? Не говоря об общественном транспорте, рынках, магазинах и других местах", - отметила Ревенко.

"Множество дошкольников остаются сейчас дома со своими старшими братьями и сестрами. Эти малыши не могут быть в полной безопасности", - считает Ревенко.

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Между тем, в Министерстве образования, культуры и исследований, а также в приэмрии Кишинева совместно со специалистами Национального агентства общественного здоровья разрабатывают протокол с условиями, при которых детские сады смогут возобновить работу.

Ранее петицию родителей также прокомментировал президент Молдовы Игорь Додон.

"Видел эту петицию. Отвечу честно. Мы не можем рисковать здоровьем детей. Я понимаю существующие проблемы, но напомню, что каждое лето детсады в Молдове закрываются на месяц-два. Летний сезон уже фактически начался. Может, уважаемые родители, лучше переждать этот период и не подвергать риску здоровье детей?.. Не дай Бог, вспышка в садике. Кто понесет ответственность?", - отметил Додон.

Президент сообщил, что обсуждал вопрос открытия детсадов с главой Минздрава Виорикой Думбрэвяну.

Из-за ситуации с коронавирусом нового типа с 11 марта свои двери закрыли все образовательные учреждения Молдовы, а процесс обучения перевели в онлайн-формат. С 17 марта по 15 мая в республике действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения.

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