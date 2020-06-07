Регулярные авиарейсы из Молдовы в Беларусь возобновятся с 16 июня

КИШИНЕВ, 7 июн - Sputnik. Белорусская авиакомпания "Белавиа" с 16 июня возобновляет регулярные рейсы по маршруту Минск-Кишинев-Минск. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
"С 16 июня мы возобновляем выполнение регулярных рейсов по маршруту Минск-Кишинев-Минск. Вылеты два раза в неделю по вторникам и пятницам", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.
С 15 июня 2020 года в Молдове возобновляются регулярные пассажирские и чартерные авиарейсы со строгим соблюдением ряда мер по предотвращению распространения коронавируса нового типа. Такое решение принято Национальной чрезвычайной комиссией по общественному здоровью.
Отечественные и иностранные авиакомпании обязаны обеспечить:
- соблюдение мер по предупреждению заражения COVID-19 персоналом самолетов и пассажирами;
- информирование пассажиров о соблюдении предписаний по предупреждению заражения коронавирусом нового типа до полета, во время полета и после приземления;
- печать и распространение на борту воздушного судна тех формуляров, которые должны быть заполнены пассажирами во время полета.
С 17 марта Молдова полностью приостановила ависообщение из-за ситуации с коронавирусом нового типа. А с 25 марта власти приняли решение, что данное ограничение будет действовать на весь период чрезвычайного положения, который завершился 17 мая. Однако как во время ЧП, так и после его снятия в стране организовываются чартерные рейсы для доставки домой граждан Молдовы, находящихся за границей.
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