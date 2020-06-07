Регулярные авиарейсы из Молдовы в Беларусь возобновятся с 16 июня

С середины июня в Молдове возобновляются регулярные пассажирские и чартерные авиарейсы со строгим соблюдением ряда мер по предотвращению распространения коронавируса нового типа.

КИШИНЕВ, 7 июн - Sputnik. Белорусская авиакомпания "Белавиа" с 16 июня возобновляет регулярные рейсы по маршруту Минск-Кишинев-Минск. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

"С 16 июня мы возобновляем выполнение регулярных рейсов по маршруту Минск-Кишинев-Минск. Вылеты два раза в неделю по вторникам и пятницам", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.

С 15 июня 2020 года в Молдове возобновляются регулярные пассажирские и чартерные авиарейсы со строгим соблюдением ряда мер по предотвращению распространения коронавируса нового типа. Такое решение принято Национальной чрезвычайной комиссией по общественному здоровью.

В соответствии с ним, Международный аэропорт Кишинева должен обеспечивать профилактику инфекции COVID-19 для пассажиров и сотрудников в залах прилета и вылета: проверка температуры, защитные экраны, средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие растворы, социальная дистанция. В терминале следует проводить дезинфекцию помещений и различных установок с соблюдением рекомендаций Национального агентства общественного здоровья.

Отечественные и иностранные авиакомпании обязаны обеспечить:

соблюдение мер по предупреждению заражения COVID-19 персоналом самолетов и пассажирами;

информирование пассажиров о соблюдении предписаний по предупреждению заражения коронавирусом нового типа до полета, во время полета и после приземления;

печать и распространение на борту воздушного судна тех формуляров, которые должны быть заполнены пассажирами во время полета.

А операторы наземного обслуживания (handling) должны обеспечивать перевозку пассажиров от терминала до воздушного судна и наоборот без неоправданных задержек и с соблюдением санитарных норм. Кроме того, необходимо проводить дезинфекцию контактных поверхностей в соответствии с рекомендациями НАОЗ.

С 17 марта Молдова полностью приостановила ависообщение из-за ситуации с коронавирусом нового типа. А с 25 марта власти приняли решение, что данное ограничение будет действовать на весь период чрезвычайного положения, который завершился 17 мая. Однако как во время ЧП, так и после его снятия в стране организовываются чартерные рейсы для доставки домой граждан Молдовы, находящихся за границей.

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