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Бормашина

Стоматолог назвала причину появления кариеса и как с ним бороться

© Sputnik / Асатур Есаянц
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200607/30502550/stomatolog-nazval-prichinu-kariesa-i-kak-s-nim-borotsya.html

Кариес – одна из самых распространенных болезней зубов, от нее страдает порядка 60% жителей Кишинева. Почему он возникает, как его предотвратить, рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова врач-стоматолог.

КИШИНЕВ, 7 июн – Sputnik. Многие люди очень боятся посещения стоматолога и диагностики своих зубов. Это происходит потому, что большинство решаются обратиться к врачу, лишь когда проблема становится столь серьезной, что вызывает острую и нестерпимую боль.

"Самое распространенное заболевание зубов, с которым приходят пациенты, – кариес. Он возникает по разным причинам: плохая гигиена полости рта, низкое качество воды, употребление пищи и напитков, повреждающих зубную эмаль", - заявила в эфире радиостудии Sputnik Молдова стоматолог Людмила Памужак.
Ludmila Pamujac
© Sputnik / Osmatesco
Стоматолог Людмила Памужак

Специалист обратила внимание на тот факт, что регулярное посещение стоматолога может помочь вовремя заметить разные заболевания и предотвратить осложнения.

Памужак считает, что каждый человек должен посещать зубного врача не менее двух раз в год, даже без видимых проблем.

"Любое заболевание если вовремя обнаружить, то можно избежать множества осложнений. Это одно из важнейших условий для крепкого здоровья", - пояснила собеседница.

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Более того, медик уверена, что все родители обязаны сразу же прийти с детьми к стоматологу, если вдруг у них обнаружится кариес на молочных зубах. Подобное повреждение молочных зубов может серьезно сказаться на общем здоровье, а также способно повлиять на качество будущих зубов.

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