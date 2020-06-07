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Стойка с одноразовыми медицинскими масками и бахилами

Количество излечившихся от коронавируса в Молдове превысило 5,6 тысячи

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1295)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200607/30503364/kolichestvo-izlechivshikhsya-ot-koronavirusa-v-moldove-prevysilo-56-tysyachi.html

Обнародована информация о количестве людей, у которых выявлен COVID-19, а также статистика о выздоровевших и скончавшихся.

КИШИНЕВ, 7 июн — Sputnik. Количество излечившихся от коронавируса нового типа в Молдове в воскресенье превысило 5,6 тысячи. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

"Ееще 210 человек вылечились и были выписаны. Общее количество излечившихся от COVID-19 достигло 5 тысяч 638", - говорится в сообщении.

За последние сутки в Центр COVID-19 в Кишиневе был госпитализирован 121 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Врач назвал основные меры по предотвращению распространения COVID-19
Facebook / World Health Organization in Moldova
Врач назвал основные меры по предотвращению распространения COVID-19
К воскресенью количество лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 9 тысяч 511.

В тяжелом состоянии находится 335 человек, 27 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 666 госпитализированных - в состоянии средней степени тяжести.

На сегодняшний день подтверждены тысяча 759 случаев заражения среди работников системы здравоохранения, в том числе: врачи - 422, медсестры - 692, фельдшеры - 94, фармацевты - 21, вспомогательный персонал - 530 человек.

К утру воскресенья Минздрав подтвердил еще четыре смерти от осложнений, связанных с коронавирусом. Общее количество летальных исходов достигло 335 случаев.

В Молдове действует режим чрезвычайного положения в области здравоохранения. Он предварительно продлится до конца июня.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1295)

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