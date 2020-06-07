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Мэрия разработала программу по продвижению спорта среди молодежи

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200607/30504159/primaria-razrabotala-programmu-po-prodvizheniyu-sporta-sredi-molodezhi.html

Пятилетняя программа по популяризации здорового образа жизни среди школьников будет внедрятся совместно с министерством образования.

КИШИНЕВ, 7 июн - Sputnik. Руководство Кишинева разработало муниципальную образовательную программу по продвижению спорта путем создания специализированных классов в 20 учебных заведениях. Об этом сообщил в субботу примар (мэр) Кишинева Ион Чебан.

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По словам градоначальника, целью программы является популяризация здорового образа жизни и физическое развитие учащихся. Для достижения намеченного плана столичная администрация намерена открыть спортивные классы и внеклассные спортивные кружки, подготовив заранее педагогов.

"Планирование и подготовка программы будет проводиться в июне-августе, а реализация и апробация - в сентябре 2020 года - мае 2025 года с возможностью продолжения", - сообщил Чебан.

© CC0 / Pixabay / DominikSchraudolf
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Мэрия будет внедрять программу совместно с Министерством образования, культуры и исследований, а также главным управлением образования, молодежи и спорта Мунсовета Кишинева.

"Дети - это наше будущее. И мы должны приложить максимум усилий для создания лучших условий жизни для них", - добавил Чебан.

Партнерами при реализации проекта выступают различные спортивные федерации: футбола, дзюдо, борьбы, гимнастики и тенниса.

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