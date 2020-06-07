В Молдове подтверждены еще 189 случаев инфицирования коронавирусом

Общее количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Молдове, по данным Минздрава, достигло 9,7 тысячи.

КИШИНЕВ, 7 июн — Sputnik. За последние сутки в Молдове зафиксированы еще 189 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, 5 из них в Приднестровском регионе, сообщили в воскресенье в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Молдове достигло 9 тысяч 700. Из них активных случаев заражения — 3 тысячи 721.

По данным ведомства, за последние сутки были проведены 828 тестов, повторно - 143.

Вместе с тем, в субботу диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердился у 18 сотрудников системы здравоохранения.

В тяжелом состоянии находятся 335 пациентов, из них к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 27 человек.

К вечеру 6 июня выздоровели еще 188 пациентов. Общее число излечившихся достигло 5 тысяч 638 человек. Однако, в течение суток от осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией, скончались еще 10 человек. Всего зафиксирован 341 летальный исход пациентов с COVID-19.

В Молдове действует режим чрезвычайного положения в области здравоохранения. Он предварительно продлится до конца июня.

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