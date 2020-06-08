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Город Кишинев во время эпидемии.

Понедельник - день закрытых дверей: что, все-таки, будет работать в Молдове

© Photo : Miroslav Rotari.
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200608/30506936/ponedelnik--den-zakrytykh-dverey-chto-vse-taki-rabotaet-v-moldove.html

В первый день новой недели вступают в силу послабления для деятельности некоторых коммерческих точек. Однако не будут работать Центральный рынок и общественный транспорт в Кишиневе, также закрыт доступ на все кладбища в столице.

КИШИНЕВ, 8 июн - Sputnik. Понедельник в Молдове объявлен выходным днем в связи с перенесенной Радоницей.

Армянское кладбище
© Sputnik / Anatolii Kiriak.
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Несмотря на это, все кладбища Кишинева будут закрыты. 

Также 8 июня, как и в выходные, в городе не будет ходить общественный транспорт. Он возобновит свою работу лишь во вторник. 

Центральный рынок сегодня закрыт - на "санитарный день". 

Вместе с тем, в понедельник ступают в силу некоторые послабления касательно работы торговых центров.

Работа кладбищ

Власти ранее решили открыть кладбища республики на 7 и 8 июня. Чем многие граждане, преимущественно в селах, в воскресенье уже и воспользовались.

Cimitir
© Sputnik / Victor Ciobanu
Радоница.

Но в Кишиневе, где в поминальные дни наблюдается наибольший ажиотаж, сегодня, как и накануне, все кладбища закрыты. 

Такое решение приняла Чрезвычайная муниципальная комиссия по общественному здоровью.

Как выглядят кладбища на Радоницу: закрытые ворота и пустые аллеи>>>

"Это правильное решение, так как число заболеваний коронавирусом продолжает расти",  - написал в соцсетях столичный градоначальник Ион Чебан.

Он напомнил, что только на кладбище Св.Лазаря в Кишиневе 280 000 захоронений, если к каждой могиле придет хотя бы один человек, то это может спровоцировать серьезную вспышку заболевания.

Президент Молдовы Игорь Додон
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Президент Молдовы Игорь Додон выразил сожаление из-за того, что в этом году празднование Радоницы пришлось отложить. 

"Понимаю, что для большинства из нас это особенный праздник. У каждого из нас есть близкие люди, которых больше нет с нами, и которых мы хотели бы помянуть", - сказал Додон. 

Однако глава государства подчеркнул, что угроза распространения эпидемии не миновала, поэтому каждый гражданин, там где посещения кладбищ разрешены, должен быть предельно осторожен: соблюдать социальную дистанцию, носить маску и перчатки, а также избегать скоплений людей. 

Работа столичного центрального рынка

По решению муниципальная комиссии, понедельник объявлен санитарным днем для всех рынков Кишинева и его пригородов.

Также комиссия утвердила новый график работы этих торговых площадок: 

  • Со вторника по пятницу рынки будут открыты с 05.00 до 16.00;
  • В субботу и воскресенье они будут работать с 06.00 до 14.00. 

Центры - торговые центры и не только

Центральный рынок Кишинева.
© Sputnik / Anatolii Kiriak.
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По решению Национальной чрезвычайной комиссии в здравоохранении, с 8 июня открываются торговые центры. Однако они будут доступны лишь в будни с 10.00 до 16.00. А суббота и воскресенье объявлены для них выходными днями.

Администрация, продавцы и покупатели обязаны соблюдать все меры безопасности. 

Рестораны, кафе и другие развлекательные заведения пока остаются под замком. Ожидается, что они возобновят свою работу 15 июня. 

В Молдове к настоящему моменту действует режим чрезвычайного положения в области здравоохранения. Он предварительно продлится до конца июня.

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