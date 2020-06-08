Понедельник - день закрытых дверей: что, все-таки, будет работать в Молдове

В первый день новой недели вступают в силу послабления для деятельности некоторых коммерческих точек. Однако не будут работать Центральный рынок и общественный транспорт в Кишиневе, также закрыт доступ на все кладбища в столице.

КИШИНЕВ, 8 июн - Sputnik. Понедельник в Молдове объявлен выходным днем в связи с перенесенной Радоницей.

Несмотря на это, все кладбища Кишинева будут закрыты.

Также 8 июня, как и в выходные, в городе не будет ходить общественный транспорт. Он возобновит свою работу лишь во вторник.

Центральный рынок сегодня закрыт - на "санитарный день".

Вместе с тем, в понедельник ступают в силу некоторые послабления касательно работы торговых центров.

Работа кладбищ

Власти ранее решили открыть кладбища республики на 7 и 8 июня. Чем многие граждане, преимущественно в селах, в воскресенье уже и воспользовались.

© Sputnik / Victor Ciobanu Радоница.

Но в Кишиневе, где в поминальные дни наблюдается наибольший ажиотаж, сегодня, как и накануне, все кладбища закрыты.

Такое решение приняла Чрезвычайная муниципальная комиссия по общественному здоровью.

Как выглядят кладбища на Радоницу: закрытые ворота и пустые аллеи>>>

"Это правильное решение, так как число заболеваний коронавирусом продолжает расти", - написал в соцсетях столичный градоначальник Ион Чебан.

Он напомнил, что только на кладбище Св.Лазаря в Кишиневе 280 000 захоронений, если к каждой могиле придет хотя бы один человек, то это может спровоцировать серьезную вспышку заболевания.

Президент Молдовы Игорь Додон выразил сожаление из-за того, что в этом году празднование Радоницы пришлось отложить.

"Понимаю, что для большинства из нас это особенный праздник. У каждого из нас есть близкие люди, которых больше нет с нами, и которых мы хотели бы помянуть", - сказал Додон.

Однако глава государства подчеркнул, что угроза распространения эпидемии не миновала, поэтому каждый гражданин, там где посещения кладбищ разрешены, должен быть предельно осторожен: соблюдать социальную дистанцию, носить маску и перчатки, а также избегать скоплений людей.

Работа столичного центрального рынка

По решению муниципальная комиссии, понедельник объявлен санитарным днем для всех рынков Кишинева и его пригородов.

Также комиссия утвердила новый график работы этих торговых площадок:

Со вторника по пятницу рынки будут открыты с 05.00 до 16.00;

В субботу и воскресенье они будут работать с 06.00 до 14.00.

Центры - торговые центры и не только

По решению Национальной чрезвычайной комиссии в здравоохранении, с 8 июня открываются торговые центры. Однако они будут доступны лишь в будни с 10.00 до 16.00. А суббота и воскресенье объявлены для них выходными днями.

Администрация, продавцы и покупатели обязаны соблюдать все меры безопасности.

Рестораны, кафе и другие развлекательные заведения пока остаются под замком. Ожидается, что они возобновят свою работу 15 июня.

В Молдове к настоящему моменту действует режим чрезвычайного положения в области здравоохранения. Он предварительно продлится до конца июня.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova