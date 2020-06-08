Понедельник - день закрытых дверей: что, все-таки, будет работать в Молдове

КИШИНЕВ, 8 июн - Sputnik. Понедельник в Молдове объявлен выходным днем в связи с перенесенной Радоницей.
Несмотря на это, все кладбища Кишинева будут закрыты.
Также 8 июня, как и в выходные, в городе не будет ходить общественный транспорт. Он возобновит свою работу лишь во вторник.
Центральный рынок сегодня закрыт - на "санитарный день".
Вместе с тем, в понедельник ступают в силу некоторые послабления касательно работы торговых центров.
Работа кладбищ
Власти ранее решили открыть кладбища республики на 7 и 8 июня. Чем многие граждане, преимущественно в селах, в воскресенье уже и воспользовались.
Но в Кишиневе, где в поминальные дни наблюдается наибольший ажиотаж, сегодня, как и накануне, все кладбища закрыты.
Такое решение приняла Чрезвычайная муниципальная комиссия по общественному здоровью.
Как выглядят кладбища на Радоницу: закрытые ворота и пустые аллеи>>>
"Это правильное решение, так как число заболеваний коронавирусом продолжает расти", - написал в соцсетях столичный градоначальник Ион Чебан.
Он напомнил, что только на кладбище Св.Лазаря в Кишиневе 280 000 захоронений, если к каждой могиле придет хотя бы один человек, то это может спровоцировать серьезную вспышку заболевания.
Президент Молдовы Игорь Додон выразил сожаление из-за того, что в этом году празднование Радоницы пришлось отложить.
"Понимаю, что для большинства из нас это особенный праздник. У каждого из нас есть близкие люди, которых больше нет с нами, и которых мы хотели бы помянуть", - сказал Додон.
Однако глава государства подчеркнул, что угроза распространения эпидемии не миновала, поэтому каждый гражданин, там где посещения кладбищ разрешены, должен быть предельно осторожен: соблюдать социальную дистанцию, носить маску и перчатки, а также избегать скоплений людей.
Работа столичного центрального рынка
По решению муниципальная комиссии, понедельник объявлен санитарным днем для всех рынков Кишинева и его пригородов.
Также комиссия утвердила новый график работы этих торговых площадок:
- Со вторника по пятницу рынки будут открыты с 05.00 до 16.00;
- В субботу и воскресенье они будут работать с 06.00 до 14.00.
Центры - торговые центры и не только
Администрация, продавцы и покупатели обязаны соблюдать все меры безопасности.
Рестораны, кафе и другие развлекательные заведения пока остаются под замком. Ожидается, что они возобновят свою работу 15 июня.
В Молдове к настоящему моменту действует режим чрезвычайного положения в области здравоохранения. Он предварительно продлится до конца июня.
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