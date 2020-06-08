За сутки в Молдову прибыли более трех тысяч человек

Ни у одного из граждан, которые пересекли молдавскую границу, не было обнаружено симптомов коронавируса нового типа.

КИШИНЕВ, 8 июн - Sputnik. За последние сутки молдавскую границу пересекли 5 тысяч 499 человека, из них 3 тысячи 414 въехали в страну. Таковы данные Пограничной полиции Молдовы.

Как отметил источник, больше всего людей пересекли молдавско-румынскую границу – 2 тысячи 440. На Украину выехал 421 человек. Еще 553 вернулись в Молдову чартерами и Лондона, Варшавы и Москвы.

На молдавских КПП были обследованы все 5 тысяч 499 пассажиров, а прибывшими в республику заполнены 3 тысячи 414 эпидемиологических карт. Ни у одного из них не зафиксировано симптомов коронавируса.

Не обошлось и без нарушений. Пограничники зафиксировали незаконное пересечение границы, несоблюдения таможенного режима и режима КПП, фальсифицированные документы.

Для перехода границы с Румынией и Украиной открыты только 13 пунктов >>>

Напомним, что Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью приняла решение возобновить регулярные пассажирские и чартерные авиарейсы. В Молдове авиасообщение было полностью приостановлено 17 марта из-за пандемии.

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