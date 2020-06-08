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Лаборатория

Излечившихся от коронавируса в Молдове стало более 5,7 тысячи

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1308)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200608/30508907/kolichestvo-izlechivshikhsya-ot-koronavirusa-v-moldove-prevysilo.html

Обнародована информация о количестве людей, у которых выявлен COVID-19, а также статистика о выздоровевших и скончавшихся.

КИШИНЕВ, 8 июн — Sputnik. Число пациентов, поборовших коронавируса нового типа в Молдове, на понедельник превысило 5,7 тысячи. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

"Еще 100 человек вылечились и были выписаны. Общее количество излечившихся от COVID-19 достигло 5 тысяч 738", - говорится в сообщении.

Сотрудница медицинского стационара. Архивное фото
© Sputnik / Press Service of the Moscow Department of Health
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За последние сутки в Центр COVID-19 в Кишиневе были госпитализированы 39 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию.

К понедельнику количество лабораторно подтвержденных случаев заражения достигло 9 тысяч 700, из них 1047 приходятся на Приднестровье. 

В тяжелом состоянии 318 человек, 24 пациента подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 680 госпитализированных - в состоянии средней степени тяжести.

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На сегодняшний день подтверждены тысяча 777 случаев заражения среди работников системы здравоохранения, в том числе: врачи - 426, медсестры - 700, фельдшеры - 96, фармацевты - 21, вспомогательный персонал - 534 человек.

К утру понедельника Минздрав подтвердил еще пять смертей от осложнений, связанных с коронавирусом. Общее количество летальных исходов достигло 346.

В Молдове действует режим чрезвычайного положения в области здравоохранения. Он предварительно продлится до конца июня.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1308)

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