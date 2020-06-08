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Ремонт дороги.

В Кишиневе появилась интерактивная карта ремонтных работ на дорогах

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200608/30510688/v-kishineve-poyavilas-interaktivnaya-karta-remontnykh-rabot-na-dorogakh.html

Теперь отследить, какие столичные магистрали перекрыты в данный момент, можно будет на платформе, разработанной в примэрии.

КИШИНЕВ, 8 июн - Sputnik. Интерактивная карта с указанием мест проведения текущих ремонтных работ на дорогах муниципия уже доступна каждому.

Мэр Кишинева Ион Чебан.
© Sputnik / Victor Iovv
Чебан: безразличие некоторых создает проблемы для жителей столицы

Об этом заявил примар (мэр) Кишинева Ион Чебан на своей странице в Facebook. 

Эта платформа была создана администрацией в сотрудничестве с местной IT-компанией.

На онлайн-карте представлены улицы и тротуары, где выполняются ремонтные работы, а также адреса участков, где наносится дорожная разметка.

"На сайте представлена ​​информация об объеме, дате начала и окончания выполнения работ, а также о лице, ответственном за выполнение задачи. Все адреса сопровождаются фотографиями. По завершению работ будет указана стоимость каждого объекта", - написал глава Кишинева. 
Harta interactivă a străzilor aflate în reparație
© Photo : Facebook / Iv Ceban
Интерактивная карта ремонтных работ на дорогах Кишинева.

Онлайн-платформа доступна также с мобильного телефона. Информация будет постоянно обновляться в зависимости от хода работ.

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В настоящее время примэрия Кишинева располагает еще двумя подобными разработками - это цифровые карты с участками распространения амброзии на территории столицы, а также с местами расположения общественных туалетов в парковых зонах.

Как уточнил Чебан, сейчас ведутся работы над ресурсами, которые будут отражать проблемные строительства в столице перекрестки Кишиневе, где происходит большинство дорожно-транспортных происшествий.

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