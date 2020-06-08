В Кишиневе появилась интерактивная карта ремонтных работ на дорогах

Теперь отследить, какие столичные магистрали перекрыты в данный момент, можно будет на платформе, разработанной в примэрии.

КИШИНЕВ, 8 июн - Sputnik. Интерактивная карта с указанием мест проведения текущих ремонтных работ на дорогах муниципия уже доступна каждому.

Об этом заявил примар (мэр) Кишинева Ион Чебан на своей странице в Facebook.

Эта платформа была создана администрацией в сотрудничестве с местной IT-компанией.

На онлайн-карте представлены улицы и тротуары, где выполняются ремонтные работы, а также адреса участков, где наносится дорожная разметка.

"На сайте представлена ​​информация об объеме, дате начала и окончания выполнения работ, а также о лице, ответственном за выполнение задачи. Все адреса сопровождаются фотографиями. По завершению работ будет указана стоимость каждого объекта", - написал глава Кишинева.

© Photo : Facebook / Iv Ceban Интерактивная карта ремонтных работ на дорогах Кишинева.

Онлайн-платформа доступна также с мобильного телефона. Информация будет постоянно обновляться в зависимости от хода работ.

Паранойя — цена технологий? Как государство переводит нас в цифру>>>

В настоящее время примэрия Кишинева располагает еще двумя подобными разработками - это цифровые карты с участками распространения амброзии на территории столицы, а также с местами расположения общественных туалетов в парковых зонах.

Как уточнил Чебан, сейчас ведутся работы над ресурсами, которые будут отражать проблемные строительства в столице перекрестки Кишиневе, где происходит большинство дорожно-транспортных происшествий.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova